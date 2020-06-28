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Bilim insanları gecenin tam üçünde uykunun neden bölündüğünü açıkladı

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Bilim insanları gecenin tam üçünde uykunun neden bölündüğünü açıkladı
Bilim insanları gecenin tam üçünde uykunun neden bölündüğünü açıkladı

Uzmanlar uykusuzluğun biyolojik, tıbbi ve psikolojik olmak üzere pek çok farklı nedenin bir araya gelerek oluştuğunu belirtiyor. 

Time'ın haberine göre uykusuzluk, uyku sorunları yaşadığınız geceye göre birkaç geniş kategoriye girer ve bunlar öngörülebilir tetikleyicilerle uyum sağlama eğilimindedir. 

Pennsylvania Üniversitesi Davranışsal Uyku Tıbbı Programı’nın başkanı Michael Perlis, “Gece uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, bunun kaygıdan ya da stresli olaylardan kaynaklanmış olması genel bir kabul görür” diye ifade ediyor. 

Çok aydınlık bir odada bulunmak ya da cihaz ekranlarına bakmak gibi çevresel faktörler de uykuya dalma konusunda problem yaratabilir. 

Öte yandan Perlis, sizi gecenin çok geç saatlerinde uykudan kalkmaya zorlayan ve erken uyanmanıza neden olan “geç uykusuzlukla” depresyonun bağlantılı olduğunu söylüyor.

Uykuya daldıktan birkaç saat sonra gözlerinizin açılmasına neden olan uykusuzluk türüne dairse Perlis, genel olarak iki tıbbi durumun çoğunlukla sorumlu tutulduğunu belirtiyor: GERD olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığı ve uyku apnesi. 

Perlis, “Uyku apnesi durumunda nefes alamadığınızdan uyanırsınız. GERD açısındansa mide asidi boğazınızı yaktığı için uyanırsınız” ifadelerini kullandı.

Michael Perlis, sağlıklı uykuya sahip kişilerinde gece boyunca birkaç kez uyandığını ancak hatırlayacak kadar uzun uyanık kalmadıklarını belirtti. 

Yaş da dengesiz uyku açısından önemli bir faktör olabilir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Sandra Horowitz, “Yaşlandıkça uyku verimliliğimiz azalır ve birinci aşama uykusu daha hafif olur” diyor. Hafif uykular daha fazla uyanmaya neden oluyor. Horowitz, kalp ilaçları gibi bazı ilaçların yaşla ilişkili dengesiz uykuları daha kötü hale getirebileceğini ekliyor. 

Odadaki ışığın özelliklerinden iş stresine kadar pek çok etkenin uyku kalitesinde etkisi olabilir. Kansas Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Dr. Damien Stevens, eğer sürekli gecenin 3’ünde uyanıyorsanız alkolün problemlerden biri olabileceğini söylüyor. 

Stevens, “Metabolizmanıza bağlı olarak alkol birkaç saat sonra vücudunuzdan atılacaktır. Bu gerçekleştiğinde de uyanırsınız” diye belirtiyor. 

Henry Ford Hastanesi’nde araştırma yürüten Timothy Roehrs, alkol kullanmanın uyku üzerinde paradoksal bir etkisi olduğunu söylüyor. Roehrs, alkolün uykuya dalmayı kolaylaştırsa da uyku kalitesini düşürdüğünü belirtiyor. Roehrs, uyku ve alkol arasındaki ilişkinin mekanizmasının da henüz tam olarak çözülemediğini ekliyor. 

Öte yandan kişiden kişiye değişen alkol toleransının da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. 

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