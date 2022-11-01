Bilim insanları: Gergedanların boynuzları küçülüyor

Boynuzları yüzünden avlanan ve öldürülen gergedanların boynuzlarının son 100 yıl içerisinde kısaldığı ortaya çıktı. Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nde görevli bilim insanları geçmişte yaşamış gergedanlarla günümüzdeki gergedanları kıyasladı. Avcıların ve kaçakçıların boynuzları uğruna öldürdüğü gergedanların boynuzlarının daha da küçüldüğünü açıklayan uzmanlar bunun sebeplerini de sıraladı.

Bilim insanları, gergedanların hayatta kalmak için evrim geçirdiğini açıklarken, “Bu sebeple avlanmalarının önüne geçmek için boynuzları da küçüldü. Bu hayatta kalmak için gerçekleşen bir durum” ifadesini kullandı.

Araştırmayı yürüten Oscar Wilson, “Gergedan örneğinde olduğu gibi kaçakçılar her zaman en büyük boynuzu olan gergedanı vurmak istedi. Bu sebeple küçük boynuzlular hayatta kaldı ve daha çok üredi. Bunun sonucunda da evrimsel bir değişim ortaya çıktı” dedi.

Araştırma People and Nature isimli dergide yayınlanırken benzer bir trendin vahşi koçlarda ve fillerde de görüldüğüne dikkat çekildi.