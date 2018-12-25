  • BIST 90.687
  • Altın 216,281
  • Dolar 5,3126
  • Euro 6,0587
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaketi anlattı: 'Uranüs, yan yattı'

»
Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaketi anlattı: 'Uranüs, yan yattı'
Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaketi anlattı: 'Uranüs, yan yattı'

İngiltere merkezli Durham Üniversitesi’nden Jacob Kegerreis, 3-4 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaket sonucu Uranüs’ün ekseninin kaydığını kanıtladı.

Phys.org'un haberine göre bilim insanları, 3-4 milyar yıl önce Uranüs'e, Dünya'dan en az 2 kat büyük olan gök cisminin çarptığını ortaya çıkardı. Felaketin, buz devinin uyduları oluşmadan çok önce meydana geldiği ifade edildi.

 

Bilgisayar simülasyonları, çarpışma ve eksen kaymasının birkaç saat içinde meydana geldiğini ortaya koyuyor. Felaket sonucu Uranüs neredeyse ‘yan yatarak' dönmeye başladı. Kegerreis, bu durumun, uyduların da açısını etkilediği ve gezegenin buz kabuğunu biçimlendirdiğinden emin.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Jim Green'in sözlerine göre, Üranüs'e çarpan dev gök cismi halen Güneş Sistemi içinde bir yerlerde geziniyor olabilir ve hatta dokuzuncu gezegen olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' sonrası Facebook'a dava açtı22 Aralık 2018 Cumartesi 16:06
  • Mars'ta sudan sonra buz da bulundu, bir rakı eksik22 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
  • HyperX e-spor tırını CES 2019'da sergilecek21 Aralık 2018 Cuma 22:15
  • Trump'a tweet atmayı öğreten adam: Jurassic Park'ta velociraptorların kapı açmayı öğrenmesi gibiydi21 Aralık 2018 Cuma 17:12
  • Almanya, Apple ürünlerini yasakladı21 Aralık 2018 Cuma 15:26
  • Volkswagen'e büyük şok!21 Aralık 2018 Cuma 15:05
  • Egzotik öte gezegenler sınıfı keşfedildi21 Aralık 2018 Cuma 15:00
  • InSight Mars yüzeyine depremölçer indirdi21 Aralık 2018 Cuma 14:55
  • Facebook'tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para21 Aralık 2018 Cuma 12:10
  • Mars’taki ‘buz gölü’ görüntülendi21 Aralık 2018 Cuma 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti