Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaketi anlattı: 'Uranüs, yan yattı'

İngiltere merkezli Durham Üniversitesi’nden Jacob Kegerreis, 3-4 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nde yaşanan büyük çaplı felaket sonucu Uranüs’ün ekseninin kaydığını kanıtladı.

Phys.org'un haberine göre bilim insanları, 3-4 milyar yıl önce Uranüs'e, Dünya'dan en az 2 kat büyük olan gök cisminin çarptığını ortaya çıkardı. Felaketin, buz devinin uyduları oluşmadan çok önce meydana geldiği ifade edildi.

Bilgisayar simülasyonları, çarpışma ve eksen kaymasının birkaç saat içinde meydana geldiğini ortaya koyuyor. Felaket sonucu Uranüs neredeyse ‘yan yatarak' dönmeye başladı. Kegerreis, bu durumun, uyduların da açısını etkilediği ve gezegenin buz kabuğunu biçimlendirdiğinden emin.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Jim Green'in sözlerine göre, Üranüs'e çarpan dev gök cismi halen Güneş Sistemi içinde bir yerlerde geziniyor olabilir ve hatta dokuzuncu gezegen olabilir.