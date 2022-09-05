  • BIST 3.358,37
  • Altın 1001.736
  • Dolar 18.213
  • Euro 18.0947
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Bilim insanları: Hamilelikte balık yağı ve D vitaminin etkisi yüksek

» »
Avrupa'da yapılan bir araştırma hamilelikte balık yağı alınmasının çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili dikkat çekici bir sonuca ulaştı.
Bilim insanları: Hamilelikte balık yağı ve D vitaminin etkisi yüksek

Bilim insanları hamilelik sürecinde düzenli balık yağı ve D vitamini takviyesi alan kadınların çocuklarının sağlık durumu üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı.

Avrupa Uluslararası Solunum Yolu Derneği Kongresi’nde yapılan araştırmanın detaylarını paylaşan Dr. Nicklas Brustad, hamilelik sırasında balık yağı ve D vitamini takviyesi alınmasının bebeklerin sağlığını olumlu etkilediğini söyledi.

Dr. Brustad, “Şu an çocuklarda görülen göğüs hastalığı olan krup hastalığına karşı bir aşı yok. Fakat hamilelik sürecinde D vitamini ve balık yağının yoğun bir şekilde alınması çocuklarda krup hastalığına karşı iyi geliyor” ifadesini kullandı.

Yaygın olan ve genelde hafif geçen krup hastalığına karşı bu takviye ilaçların etkisini mercek altına alan bilim insanları 3 yıl boyunca 736 hamile kadın ve çocuklarını takip etti. D vitamini ya da balık yağı alan hamile kadınların çocuklarında krup hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Bilim insanları çocuklardan 97’sinde krup hastalığı görüldüğünü aktarırken, balık yağı tüketenlerde hastalık riskinin yüzde 11 olduğu, düzenli zeytinyağı tüketenlerde ise yüzde 17 olduğunu tespit etti.

Benzer bir şekilde yüksek oranda D vitamini alanlarda da hastalık riskinin yüzde 11 olduğu belirtilirken, standart dozda D vitamini alanlarda ise riskin yüzde 18’e çıktığı kaydedildi.

Viral enfeksiyonun neden olduğu krup hastalığı ses telleri ve soluk borusunda ödeme sebebiyet verirken nefes alıp vermeyi zorlaştırır. BU hastalık, çocuklarda öksürük ve sesli nefes alma gibi belirtilere sebep olur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İğnesiz koronavirüs aşısına onay çıktı: Nefes çekerek kullanılacak05 Eylül 2022 Pazartesi 10:37
  • İğnesiz koronavirüs aşısına onay çıktı: Nefes çekerek kullanılacak05 Eylül 2022 Pazartesi 10:35
  • Kuruyan eller için en iyi yöntem!05 Eylül 2022 Pazartesi 10:16
  • Kemoterapide Doğru Bilinen 11 Yanlış05 Eylül 2022 Pazartesi 09:42
  • Uyanamıyorum diyenlere! Uykunuzu açacak öneriler05 Eylül 2022 Pazartesi 09:32
  • Uyanamıyorum diyenlere! Uykunuzu açacak öneriler05 Eylül 2022 Pazartesi 08:53
  • Sigara ve nargile kullanımı kulak çınlaması riskini artırıyor05 Eylül 2022 Pazartesi 08:52
  • Saç beyazlamasına neden olan gıdalar05 Eylül 2022 Pazartesi 08:49
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler05 Eylül 2022 Pazartesi 08:46
  • Fazla stres ve kaygı yapmak vücuttaki glutatyon üretimini etkiliyor!05 Eylül 2022 Pazartesi 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti