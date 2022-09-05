Bilim insanları: Hamilelikte balık yağı ve D vitaminin etkisi yüksek

Avrupa'da yapılan bir araştırma hamilelikte balık yağı alınmasının çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili dikkat çekici bir sonuca ulaştı.

Bilim insanları hamilelik sürecinde düzenli balık yağı ve D vitamini takviyesi alan kadınların çocuklarının sağlık durumu üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı.

Avrupa Uluslararası Solunum Yolu Derneği Kongresi’nde yapılan araştırmanın detaylarını paylaşan Dr. Nicklas Brustad, hamilelik sırasında balık yağı ve D vitamini takviyesi alınmasının bebeklerin sağlığını olumlu etkilediğini söyledi.

Dr. Brustad, “Şu an çocuklarda görülen göğüs hastalığı olan krup hastalığına karşı bir aşı yok. Fakat hamilelik sürecinde D vitamini ve balık yağının yoğun bir şekilde alınması çocuklarda krup hastalığına karşı iyi geliyor” ifadesini kullandı.

Yaygın olan ve genelde hafif geçen krup hastalığına karşı bu takviye ilaçların etkisini mercek altına alan bilim insanları 3 yıl boyunca 736 hamile kadın ve çocuklarını takip etti. D vitamini ya da balık yağı alan hamile kadınların çocuklarında krup hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Bilim insanları çocuklardan 97’sinde krup hastalığı görüldüğünü aktarırken, balık yağı tüketenlerde hastalık riskinin yüzde 11 olduğu, düzenli zeytinyağı tüketenlerde ise yüzde 17 olduğunu tespit etti.

Benzer bir şekilde yüksek oranda D vitamini alanlarda da hastalık riskinin yüzde 11 olduğu belirtilirken, standart dozda D vitamini alanlarda ise riskin yüzde 18’e çıktığı kaydedildi.

Viral enfeksiyonun neden olduğu krup hastalığı ses telleri ve soluk borusunda ödeme sebebiyet verirken nefes alıp vermeyi zorlaştırır. BU hastalık, çocuklarda öksürük ve sesli nefes alma gibi belirtilere sebep olur.