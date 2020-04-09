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Bilim insanları: Hareket halindeyken koronavirüse karşı 1,5 metrelik sosyal mesafe yeterli değil

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Bilim insanları: Hareket halindeyken koronavirüse karşı 1,5 metrelik sosyal mesafe yeterli değil
Bilim insanları: Hareket halindeyken koronavirüse karşı 1,5 metrelik sosyal mesafe yeterli değil

Koronavirüs salgınına karşı açıklanan 1,5 metrelik sosyal mesafe önleminin, normal havalarda içeride ve dışarıda bulunan insanlar için uygun olduğu, ancak koşanlar, yürüyüş yapanlar ve bisiklete binenler için bunun geçerli olmadığı belirlendi.

Hollanda be Belçikalı araştırmacılara göre, haraket ederken nefes alan, öksüren ya da hapşıran herkes, arkasında 1,5 metreden daha fazla uzanan bir damlacık bulutu bırakıyor.

Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi ile Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya göre, koşan bir kişi nefes verir ya da öksürürse bu damlacıklar havada kalıyor.

Bu sırada arkasından gelen kişiler, oluşan damlacık bulutunun içinden geçiyor.

Araştırmayı yürüten Hollandalı aerodinamik profesörü Bert Blocken, koşan, yürüyen ya da bisiklete binerken bir kişinin, arkasında bir kayma akımı yarattığını belirterek, bu alanın havayı olduğu gibi çektiğini vurguladı.

Bisikletçilerin, bu kayma akımını hava direncini azaltmak için kaçış sırasında kullanmayı sevdiklerine işaret eden Blocken şu görüşü dile getirdi:

"Çünkü o zaman daha az çaba sarfetmek zorundalar. Ancak yürüyen ya da koşan birinin de böyle bir akışı vardır. Bu bölge nasıl oluşursa oluşsun hava akımında damlacık bulutu oluştuğunu gördük. Bu yüzden, koronavirüs salgını döneminde bu akıştan kaçmak en iyisi."

Araştırmacılar, haraket halindeki kişilerin tükürük parçacıklarının yana, arkaya ya da çapraz farklı yönlere doğru ilerlediğini saptadı. Normalde sporcuların performans düzeyini arttırmak için rakiplerin arkasında kaldığı bu modelden, koronavirüs salgını döneminde kesinlikle uzak durulması istendi.

Prof.Dr. Blocken ve ekibinin bu bulguları animasyona dönüştürüldü. Görüntülerde, hapşıran ya da öksüren haraket halindeki kişilerin, parçacıkları büyük bir itme kuvvetiyle yaydığı görülüyor. Haraket halindeki kişiler, sadece yayılan parçacıkları soluyor.

Araştırmacılara göre, bunlar hızla aşağıya inen bulaşıcı parçacıklar. Bu parçacıklar, oluşan bulutun içinden geçen birinin vücuduna kolayca girebiliyor.

Hollandalı profesör, bu nedenle yürüyüş sırasında en az 4-5 metre, bisiklete binme ya da koşu sırasında da en az 10-20 metrelik bir mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor.

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