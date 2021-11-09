  • BIST 1.622,790
  • Altın 570,07
  • Dolar 9,7136
  • Euro 11,2723
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Bilim insanları iklim krizi için uyarıyor: 1 milyar insan etkilenecek

» »
COP26’nın temel amacı, küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlama şansını canlı tutmak; ancak delegeler, zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu söyledi.
Bilim insanları iklim krizi için uyarıyor: 1 milyar insan etkilenecek

COP26’nın temel amacı, küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlama şansını canlı tutmak; ancak delegeler, zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Eğer çabalar başarısız olursa ve sıcaklıklar 4 derece yükselirse, dünya nüfusunun yarısı bu aşırı sıcaklıklardan zarar görecek.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en belirgin etkisi ısı ve dünyadaki aşırı ısı son yıllarda üç katına çıkmış durumda. 2020 yazında ABD nüfusunun dörtte birinden fazlası mide bulantısı ve kramplar gibi semptomlarla birlikte aşırı sıcaklığın etkilerinden muzdarip.

166 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise, son yirmi yılda dünya genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 166.000 kişi öldü. Birleşik Krallık hükümeti, resmi iklim danışmanları tarafından, özellikle hastaneler ve okullar gibi hassas yerlerde, artan ısı için ülkenin hazırlıksız olduğu konusunda defalarca uyarıldı.

Met Office’ten Andy Wiltshire şunları söyledi: “İklim etkilerinden herhangi biri geleceğe dair korkutucu bir vizyon sunuyor. Ancak elbette şiddetli iklim değişikliği birçok etkiyi beraberinde getirecek ve haritalarımız bazı bölgelerin birden fazla faktörden etkileneceğini gösteriyor.”

Brezilya, Etiyopya ve Hindistan gibi tropik ülkeler, aşırı sıcaklık stresinden en çok etkilenen bölgeler ve bazı kısımlar insan yaşanabilirliğinin sınırına doğru gidiyor. Met Office Hadley Merkezi Müdürü Prof Albert Klein Tank ise şunları söyledi: “Bu haritalar, dünyanın en ciddi etkilerin meydana gelmesi beklenen bölgelerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Birleşik Krallık ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeye devam etmesi bekleniyor.”

EN ÖLÜMCÜL YER: KUZEY ÇİN OVASI

Bilim insanları, birkaç yıldır ölümcül ısı ve nem seviyeleri konusunda uyarıyorlar. Küresel petrol endüstrisinin kalbi olan Orta Doğu’daki Körfez’i gösteren 2015 tarihli bir araştırma, iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa, insan yaşamının sınırlarını aşan sıcak hava dalgalarına maruz kalmaya hazırlanıyor.

2018 araştırmasına göre, gelecekteki aşırı sıcak hava dalgaları için gezegendeki en ölümcül yer, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve devasa bir ulusun en önemli gıdalarını üreten Kuzey Çin Ovası olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En zengin yüzde 1’lik kesim, karbon ayak izi hedefini tehdit ediyor06 Kasım 2021 Cumartesi 19:29
  • Greta Thunberg: COP26 başarısız oldu06 Kasım 2021 Cumartesi 11:26
  • İklim kriziyle ilgili az bilinen beş şaşırtıcı gerçek04 Kasım 2021 Perşembe 21:49
  • Küresel Isınma: Yaz uzuyor, kış azalıyor04 Kasım 2021 Perşembe 12:04
  • Avcılar da O tepenin yok edilmesine karşı ayaklandı04 Kasım 2021 Perşembe 11:55
  • Yeni Zelanda'dan bir ilk: Bankalar artık 'iklim değişikliğine' etkisini açıklamak zorunda04 Kasım 2021 Perşembe 11:01
  • 'Yanık Ülke'de Sisin Oluşturduğu Manzara Havadan Görüntülendi03 Kasım 2021 Çarşamba 21:52
  • CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu31 Ekim 2021 Pazar 16:08
  • Rusya'dan atom enerjisi önerisi30 Ekim 2021 Cumartesi 16:33
  • Bill Gates'den "nükleer enerji"çıkışı29 Ekim 2021 Cuma 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti