Bilim insanları iklim krizi için uyarıyor: 1 milyar insan etkilenecek

COP26’nın temel amacı, küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlama şansını canlı tutmak; ancak delegeler, zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

COP26’nın temel amacı, küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlama şansını canlı tutmak; ancak delegeler, zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Eğer çabalar başarısız olursa ve sıcaklıklar 4 derece yükselirse, dünya nüfusunun yarısı bu aşırı sıcaklıklardan zarar görecek.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en belirgin etkisi ısı ve dünyadaki aşırı ısı son yıllarda üç katına çıkmış durumda. 2020 yazında ABD nüfusunun dörtte birinden fazlası mide bulantısı ve kramplar gibi semptomlarla birlikte aşırı sıcaklığın etkilerinden muzdarip.

166 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise, son yirmi yılda dünya genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 166.000 kişi öldü. Birleşik Krallık hükümeti, resmi iklim danışmanları tarafından, özellikle hastaneler ve okullar gibi hassas yerlerde, artan ısı için ülkenin hazırlıksız olduğu konusunda defalarca uyarıldı.

Met Office’ten Andy Wiltshire şunları söyledi: “İklim etkilerinden herhangi biri geleceğe dair korkutucu bir vizyon sunuyor. Ancak elbette şiddetli iklim değişikliği birçok etkiyi beraberinde getirecek ve haritalarımız bazı bölgelerin birden fazla faktörden etkileneceğini gösteriyor.”

Brezilya, Etiyopya ve Hindistan gibi tropik ülkeler, aşırı sıcaklık stresinden en çok etkilenen bölgeler ve bazı kısımlar insan yaşanabilirliğinin sınırına doğru gidiyor. Met Office Hadley Merkezi Müdürü Prof Albert Klein Tank ise şunları söyledi: “Bu haritalar, dünyanın en ciddi etkilerin meydana gelmesi beklenen bölgelerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Birleşik Krallık ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeye devam etmesi bekleniyor.”

EN ÖLÜMCÜL YER: KUZEY ÇİN OVASI

Bilim insanları, birkaç yıldır ölümcül ısı ve nem seviyeleri konusunda uyarıyorlar. Küresel petrol endüstrisinin kalbi olan Orta Doğu’daki Körfez’i gösteren 2015 tarihli bir araştırma, iklim değişikliği kontrol altına alınmazsa, insan yaşamının sınırlarını aşan sıcak hava dalgalarına maruz kalmaya hazırlanıyor.

2018 araştırmasına göre, gelecekteki aşırı sıcak hava dalgaları için gezegendeki en ölümcül yer, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve devasa bir ulusun en önemli gıdalarını üreten Kuzey Çin Ovası olacak.