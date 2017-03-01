Bilim insanları insanlarda penis kemiğinin neden yok olduğu sorusuna yanıt verdi

İngiltere'de University College London'da memelilerde penis kemiğinin evrimine dair yapılan araştırma, insanlarda penis kemiğinin yok olması gizeminin çözülmesine yardımcı olabilir.

University College London’da pek çok memelide olan penis kemiğinin evrimi üzerine önemli bir araştırma yapıldı. Baculum yani penis kemiği, tüm kemikler içinde çeşitliliği en fazla olan kemik olarak tanımlanıyor. Erkek memelilerde penis kemiği uzunluk, genişlik ve şekil olarak çok çeşitli farklılıklar göstermektedir.

Royal Society journal Proceedings B’de yayımlanan araştırma insanların ataları gibi bazı memelilerin penis kemiği olmadığını ama hem primatların hem de etobur hayvanların atalarında penis kemiğinin bulunduğunu gösteriyor.

Çalışma penis kemiğinin memelilerde ilk olarak 145 ila 95 milyon öncesinde evrimleştiğini ortaya çıkartıyor. Ayrıca uzun intromisyonun (Penisin vajina içine girmesine intromisyon deniliyor. 3 dakikadan fazla sürmesi uzun kabul ediliyor.) primat evriminde penis kemiğinin varlığına bağlı olduğunu keşfedilmiş. Bunun yanında uzun intromisyonun primatlarda ve etoburlarda daha uzun penis kemiğine işaret ettiği bulunmuş.

Çiftleşme sonrası erkekler arasında yüksek seviye seksüel rekabet de primatlerde uzun penis kemiğine işaret ediyor.

UCL Antropoloji bölümünden çalışmanın baş yazarı Matilda Brindle bulgularının çiftleşme sonrası erkekler arası rekabetin yoğun olduğu türlerin üreme stratejilerinde penis kemiğinin ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdiğini belirtiyor.

“Uzun intromisyon erkeğin dişinin başka rakiplerle çiftleşmesine engel olmasına yardımcı oluyor ve böylece genlerini aktarma şansını da artırıyor.”

Seksin kültürel yanları dikkate alınmayıp sadece olaya sadece erkeğin boşalması olarak bakıldığında insanlarda intromisyon süresinin kısa olduğu görülüyor.

Çiftleşmenin birden fazla erkek ve dişi (poligami) ile gerçekleştiği türlerde dişiyi döllemek için erkekler arasında güçlü bir rekabet oluyor. Ancak insanların çiftleşme sitemi bu şekilde işlemiyor. İnsanlar genellikle monogam (tek eşli) ya da nadiren polygnous (tek erkeğin birden fazla dişiyle çiftleşmesi) olmaya eğilimliler. Bu durumda da dişiye tek bir erkeğin erişimi oluyor ki bu yüzden erkeklerde çiftleşme sonrası rekabet ya yok ya da çok az.

İnsanlarda intromisyon süresinin uzun olmaması ve çiftleşme sonrası erkekler arasında rekabetin düşük olmasının altını çizen Brindle bu çalışmanın insanlarda penis kemiği olmamasının nedenini ortaya çıkartmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

İnsanların en yakın akrabaları olan şempanzeler ve bonobolarda 6-8 mm kadarlık çok küçük bir penis kemiği bulunuyor ve intermisyon süreleri şempanzelerde 7, bonobolarda 15 saniye kadar.

Ancak çiftleşme sistemleri polyganous olduğu için çiftleşme sonrası erkekler arasında yüksek rekabet bulunuyor. Araştırmacılar küçük de olsa bu türlerde penis kemiğinin varlığını sürdürmesinde bunun etkili olabileceğini belirtiyorlar.