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Bilim insanları: “İşlenmiş gıdalar, uyuşturucu gibi değerlendirilmeli”

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Araştırmacılar, cips, hamur işleri, şekerli mamüller gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaların, sigara kadar bağımlılık yapıcı ve zararlı oldukları için "uyuşturucu" olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini ortaya koydular.
Bilim insanları: “İşlenmiş gıdalar, uyuşturucu gibi değerlendirilmeli”

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, işlenmiş yiyeceklerin nikotin ile aynı bağımlılık standartlarını karşıladığını söylerken bu tip gıdaların pazarlanmasına kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundular.

Daily Mail’in haberine göre, bu yiyecekler, beyinde kompulsif kullanıma ve ruh halini değiştiren etkilere neden olup bağımlılığı güçlendiren veya aşermeyi tetikleyen özelliklere veya bileşenlere sahip özellikler taşıyor.
İşlenmiş gıdalarda bulunan yüksek miktardaki doğal olmayan tatlandırıcılar, koruyucular ve tatlandırıcılar, lezzet veriyor ama aynı zamanda yiyecekleri obezite ve diğer kronik hastalık riskini artıran kalori, yağ, şeker veya tuz bakımından da yüksek hale getiriyor.

Michigan Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Dr. Ashley Gearhardt, “Bu yiyeceklerin, doğal gıdalardan tat ve doku olarak uzak olmasından dolayı daha çok bir ilaca benzediklerini” söyledi.

Araştırmacılar, nikotin reklamlarının çocuklara yönelik olmaması gibi, işlenmiş yiyeceklerin de çocuklara pazarlanmasının sınırlandırılmasını istiyor.

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