Bilim insanları, kadın ve erkeklerin boşanma isteklerinin nedenlerini açıkladı

ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, kadınların boşanma davası açmalarının başlıca nedeninin, eşlerinin davranış biçimlerini değiştirmeyi reddetmesinin ve ilişkilerini korumak için çaba göstermemesinin olduğu sonucuna vardı.

Daily Mail’in haberinde yer verdiği araştırmada, kadınların zamanla aile içinde artan tedirginliği daha ağır geçirdikleri ve bu nedenle erkeklerden iki kat daha sık boşanmak için mahkemeye başvurdukları belirtildi.

Habere göre bilim insanları, 16 yıl boyunca 355 evli çifti gözlemleyerek, her çiftle ilk evlilik aylarında ve birlikteliklerinin ikinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve on altıncı yıllarında röportaj yaptı.

Çalışmanın sonucunda, kadınların erkeklere göre ilişkideki gerginlikten daha çok bahsettiği, bazı çiftlerde erkekler ilişkiden memnun olmadıklarını hiç ifade etmezken, kadınlardaki tatminsizliğinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıktığı, bu tür durumların çoğu zaman çiftler için ayrılıkla sonuçlandığı anlaşıldı.

Bilimciler, araştırmanın devam ettiği 16 yıl içerisinde takip edilen çiftlerin yaklaşık yüzde 40’ının boşandıklarını ifade ediyor.