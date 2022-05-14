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Bilim insanları kalp krizinin yarattığı deformeyi aşmayı başardılar

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Bilim insanlarının domuzlardaki hasarlı kalbi onarmak için kök hücreler kullanması kalp hastaları için umut niteliği taşıyor.
Bilim insanları kalp krizinin yarattığı deformeyi aşmayı başardılar

Bilim insanlarının hasarlı kalp dokusunu onarabilecek yeni bir tedavi geliştirmeleri kalp krizinden kurtulan kişilerin daha iyi bir yaşam sürebileceğine dair umut veriyor.

Daily Mail’in haberine göre, Almanya’daki Münih Teknik Üniversitesi, İsveç’teki Karolinska Enstitüsü, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’dan bilim insanları, kök hücreleri kullanarak kalp krizi geçirip deforme olmuş organın kendini hızlı şekilde tamir edebilmesine olanak veriyor.

Araştırmacılar, HVP hücrelerini kullanarak domuzlarda kalp hücrelerini yeniden ürettiler. Bu hücreler, organın oluşumunda çok önemli bir rol oynuyor ve gerektiğinde özelleşmiş kalp hücrelerine dönüşebiliyor.

GÜVENİLİR BİR İYİLEŞME SUNUYOR

Nature Cell Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları önümüzdeki iki yıl içinde insanlarda klinik çalışmalara başlamayı umuyorlar.

Münih Teknik Üniversitesi’nden Profesör Karl Laugwitz, “Laboratuvar araştırmalarında, HVP’lerin bir anlamda kalpteki hasarlı bölgeleri nasıl takip edebildiğini, yaralanma bölgelerine göç ettiğini, çalışan kalp hücreleri gibi olgunlaştığını ve yara dokusu oluşumunu engelleyebileceğini gösterebildik” dedi.

Araştırmacılar, sonuçlarının, ciddi bir yan etki gözlemlenmeden büyük hayvanlarda bile kalbe verilen hasarın güvenilir bir şekilde tamir edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

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