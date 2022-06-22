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Bilim insanları, kas hücrelerini yenileyerek kalp krizini ‘iyileştirdi’

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Journal of Cardiovascular Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları, kalp krizinden (veya miyokard enfarktüsünden) sonra, kalp kası hücrelerini onarıp yenileyebilen yeni bir teknik geliştirdiler.
Bilim insanları, kas hücrelerini yenileyerek kalp krizini ‘iyileştirdi’

Bu teknik şimdiye kadar sadece fareler üzerinde test edilmiş olsa da, insanlarda denendiğinde aynı etkiyi gösterirse, kalp krizi geçirenler için hayat kurtarıcı bir tedavi olma potansiyeline sahip.

Teknik, sentetik haberci ribonükleik asit (mRNA) kullanıyor. Ribonükleik asit, vücudun hücrelerimizi oluşturan ve düzenleyen proteinleri oluşturmak için kullandığı DNA dizilerinin bir 'planını' oluşturuyor. Bilim insanları mRNA'yı değiştirerek, farklı biyolojik süreçler için farklı talimatlar verebilirler.

Burada, düzenlenen talimatlar mutasyona uğramış iki transkripsiyon faktörü olan Stemin ve YAP5SA yoluyla kalp kası hücrelerinin (kardiyomiyositler) replikasyonunu teşvik ediyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu esas fikir, yenilenme kabiliyeti çok az olan kalp kası hücrelerinin, vücut tarafından diğer çeşitli özelleşmiş hücrelere dönüştürülebilen kök hücreler gibi davranmasını sağlamak.

"Hiç kimse bunu bu ölçüde yapamadı”

Teksas'taki Houston Üniversitesi'nden biyolog Robert Schwartz, yapılan araştırmanın sonuçları hakkında, "Hiç kimse bunu bu ölçüde yapamadı ve bunun insanlar için olası bir tedavi olabileceğini düşünüyoruz" diyor.

Kalpleri hasar görmüş ve bundan etkilenmiş canlı fareleri içeren çalışma, mutasyona uğramış transkripsiyon faktörleri Stemin ve YAP5SA enjekte edildikten sonra, miyosit çekirdeklerinin 24 saat içinde en az 15 kat çoğaldığını gösterdi.

Schwartz, "Her iki transkripsiyon faktörü de enfarktüslü yetişkin fare kalplerine enjekte edildiğinde sonuçlar çarpıcıydı" diyor.

Çalışma, kalp hastalığı ve kalp hasarı ve sonrasında vücudun nasıl tepki verdiği hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam ediyor.

Kardiyovasküler sağlığın incelenmesi bilim insanları için bir öncelik olmaya devam etmekte. Kalp hastalıkları şu anda ABD'de önde gelen ölüm nedeni olarak gösteriliyor.

Tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

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