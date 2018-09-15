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'Bilim insanları kaytarma eğiliminin nedenini buldu'

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Bir iş yaparken ya da ders çalışırken dikkatiniz kolayca dağılıyor ve başladığınız bir işi bitiremiyorsanız bunun sorumlusu siz olmayabilirsiniz.
'Bilim insanları kaytarma eğiliminin nedenini buldu'

Bilim insanları bazı insanların neden kaytarmaya meyilli olduğunu bulduklarını düşünüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, tembelliğin ve kaytarma eğiliminin beynin amigdala bölümü nedeniyle ortaya çıktığını öne süren bilim insanları amigdalanın motivasyonu kontrol ettiğini ifade etti. Duyguları da denetleyen amigdalanın boyutu kaytarma oranını belirliyor.

 

Bilim insanları kaytarmaya meyilli kişilerde amigdalanın daha büyük ve eylem merkeziyle bağlantısının daha zayıf olduğunu belirtiyor.

Amigdalası büyük insanlar, duyguları süzüp dikkat dağınıklığını kontrol etme konusunda sorun yaşıyorlar. Ayrıca bu kişiler olumsuz sonuçlar konusunda diğer insanlara nazaran daha çekingen oluyorlar bu nedenle de tereddüde kapılıp ertelemeyi tercih ediyorlar.

Amigdalası büyük kişiler tembellik değil sadece gerekeni değil başka bir şeyi yapmış oluyorlar. Bilim insanlarına göre beyni eğitmek imkansız değil.

Bunun için dikkatinizi dağıtan ne varsa hepsini azaltarak adım adım planlama uygulamasını devreye sokun. Ayrıca meditasyon yaparak kafanızdan geçenlerin farkında olabilirsiniz.

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