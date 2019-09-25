Bilim insanları: Kediler de en az köpekler kadar sadık

Kediler de tıpkı çocuklar gibi stres altındayken güvende olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyuyor.

Kediler sahiplerine ilgisiz, başına buyruk ve soğuk davranmak konusunda kötü bir üne sahip. Ancak çığır açan yeni bir deney bunun aksini kanıtladı.

Araştırmacılar evcil kedilerin soğuk canlılar olduğuna dair inancın “haksız bir şehir efsanesi” olduğunu söylüyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, tıpkı çocuklar ve köpekler gibi kedilerin de bakıcılarıyla duygusal bağlar kurduğunu ve bakıcılarının varlığında kendilerini güvende ve sakin hissetmelerini sağlayan “güvenli bağlanma”ya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Kristyn Vitale şunları söyledi:

Kendini güvende hissetmeyen kedilerin kaçması, saklanması veya soğuk davranması epey muhtemel. Tüm kedilerin bu şekilde davrandığına dair bir ön yargı var, ancak kedilerin çoğu sahibini bir güven kaynağı olarak kullanıyor.

Vitale sözlerini “Kediniz stres altındayken ona güvende olduğunu hissettirmenize ihtiyaç duyuyor” diye sürdürdü.

Araştırmayı yürüten ekip, 1970'lerde ebeveyn-bebek bağının değerlendirilmesini mümkün kılmak için tasarlanan durum testlerinin benzerini uyguladı.

Ancak bilim insanları bu sefer ebeveynler ve bebekler yerine, 70 yavru ve 38 yetişkin kedi dahil olmak üzere 108 kedi ile sahipleri arasındaki ilişkiyi test etti.

Bulgular, kedilerin büyük çoğunluğunun beklenmedik bir şekilde yalnız bırakıldığında köpekler ve çocuklarla aynı şekilde tepki verdiğini gösterdi.

Çalışma sırasında, sahipleriyle beraber 70 kedi iki dakika boyunca alışkın olmadıkları bir odada tutuldu. Ardından kedi sahipleri, odayı iki dakika boyunca terk ettikten sonra geri döndü.

Araştırmacılar, kedilerin yüzde 64,3'ünün "güvenli bağlanma" işaretleri gösterdiğini, sahipleri geri döndüğünde rahatladıklarını ve zamanlarını dikkat çekmek ve çevrelerini keşfetmeye ayırdığını belirtti.

Kedilerin geri kalanı ya aşırı derecede ilgi meraklısı bir hale geldi ya da sahiplerinden tamamen kaçındı. İkinci durum "güvensiz bağlanma" olarak biliniyor.

NBC News'a konuşan Vitale, güvende hisseden bir kedinin eylemleri arasında sahibini selamlamak ve ardından yaptığı işe geri dönmek gibi özelliklerin bulunduğunu söyledi.

Vitale şunları söyledi:

Güvende hisseden bir insan da böyle davranıyor. Sahiplerin bunu aklında tutması önemli. Kedileri stresli bir durumdayken nasıl davrandıkları gerçekten de kedilerinin davranışları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Benzer bir araştırmada, çocukların yüzde 65'i ve köpeklerin yüzde 58'i ebeveynlere ve sahiplerine benzer güvenli bağlanma işaretleri göstermişti.

Çalışmanın sonuçları Current Biology adlı bilimsel yayında yer aldı.