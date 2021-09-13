Bilim insanları, kedilerin karakterlerindeki 7 ortak özelliği belirledi

Finlandiya'dan araştırmacılar, 138 soruluk bir anket aracılığıyla kedi sahipleriyle iletişime geçerek toplamda 4 bin 316 kediyi inceledi.

Finlandiya'dan araştırmacılar, 138 soruluk bir anket aracılığıyla kedi sahipleriyle iletişime geçerek toplamda 4 bin 316 kediyi inceledi.

Hayvan refahı sitesi Petsofi'de yayımlanan anket üzerinden gerçekleştirilen çalışma, laboratuvar ortamı yerine kedilerin evdeki davranışlarından yola çıkarak hazırlandı.

Helsinki Üniversitesi'nden veteriner hekim Salla Mikkola, "Köpeklere kıyasla kedilerin davranışsal ve kişilik özellikleri daha az biliniyor" dedi.

Sonuçları Animals adlı akademik dergide yayımlanan araştırmada, kedi sahiplerine hayvanlarının yaşı, cinsi, tüy rengi ve temel aktiviteleri gibi sorular soruldu.

Elde ettikleri sonuçları değerlendiren araştırmacılar kedilerin kişilikleriyle ilgili 5, davranışlarıyla ilgili de 2 ortak özellik tespit etti.

Bilim insanları, kedilerin ortak kişilik özelliklerinin "aktif olma/oyunbazlık", "ürkeklik", "insanlara karşı saldırganlık", "insanlarla sosyalleşme", "kedilerle sosyalleşme" olduğunu belirtti.

Çalışmada ayrıca "tuvalet kabıyla ilgili sorunlar (kabı kullanmayı reddetme ya da kötü kullanma)" ve "aşırı derecede kendini temizleme" şeklinde iki davranışsal özellik de tespit edildi.

Sonuçlar, farklı türlerin farklı özellikler taşıdığını da ortaya çıkardı.

Helsinki Üniversitesi'nden veteriner hekim Hannes Lohi, "En ürkek kedi Mavi Rus kedisiyken, Habeş kedisi de en korkusuz kedi oldu" dedi.

Ayrıca Lohi, anket sonuçlarında Van kedisinin insanlara karşı epey saldırgan, diğer kedilerle sosyalleşme açısından da daha zayıf olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Çalışmada, Siyam ve Bali kedisinin de kendini en çok temizleyen türler olduğu tespit edildi.

Öte yandan bilim insanları, araştırmanın kedilerin kişilik özelliklerine dair kabaca fikir veren bir çerçeve sunduğunu, ileride daha detaylı çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe