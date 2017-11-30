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Bilim insanları kelliğe çare buldu

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Bilim insanları kelliğe çare buldu
Güney Kore´de yapılan yeni bir araştırmada, kelliğe de çare olacağı düşünülen bir yöntemle fareler üzerinde saçların tekrar büyümesi başarıyla sağlandı.

Seul'daki Yonsei Üniversitesi´nde Profesör Kang-Yell Choi yönetimindeki bir ekip, yarattıkları yeni bir biyo kimyasalı kullanarak farelerde 28 günde yeniden büyüme ve vücut onarımı sağladı. 

PTD-DBM adı verilen biyokimyasalın iki proteinin birbirine bağlanmasını engelleyerek çalıştığı aktarıldı. Genelde bu iki protein birbirine bağlandığında vücut onarımını ve yaraların iyileşmesini engelliyor. 

Bu nedenle bilim insanları, PTD-DBM´in bu istenmeyen durumu engelleyerek saçların tekrar normal bir şekilde çıkmasına olanak sağladığını belirtiyor. Hatta bu araştırmada PTD-DBM uygulamasında valproik asit kullanıldığında saçların normalden de hızlı çıkabildiği gözlemlendi.

Araştırmanın başındaki Profesör Kang-Yell Choi, "Saç büyümesini kontrol eden bir protein bulduk ve bu proteinin işlevini kontrol ederek saç oluşumunu sağlayan yeni bir madde geliştirdik. Bu yeni maddenin sadece saç kayıplarında değil aynı zamanda zarar görmüş deri ve dokularının tedavisinde de kullanılmasını bekliyoruz" dedi.

Sıradaki aşama PTD-DBM´in herhangi bir yan etkisi olup olmadığını kontrol etmek. Çalışma Ağustos ayında Kaliforniya Üniversitesi´nde yayınlanmış yeniden saç oluşumu konulu bir araştırmayı temel alıyor.

Araştırma yazarlarından Aimee Flores, hem kadın hem erkek, kellik ve saç dökülmesi sorunlarıyla mücadele eden milyonlarca insanın için umut vadettiğini söyledi.

Henüz insanlar üzerinde test edilmemiş olan ilgili ilaçların Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA) tarafından insan için uygun ve etkin olduğu kanıtlanarak onlayması gerekiyor. 

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