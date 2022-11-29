Bilim insanları Kermadec Çukuru’nun en derin noktasına ulaştı

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Kareen Schnabel, Çinli meslektaşları ve "Fendouzhe" adındaki derin deniz insanlı denizaltı (HOV) ile okyanusun en derin bölgelerinden birine keşif gezisi yaptı.

Schnabel keşif gezisinin ardından, yaşadıkları benzersiz deneyimi tarif ederken pek çok kez “olağanüstü” kelimesini kullandı.

Başarılı dalış, Yeni Zelandalı deniz biyoloğu Schnabel’in yanı sıra Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü’nden (IDSSE) denizaltı kaptanları Deng Yuqing ve Yuan Xin tarafından pazar günü gerçekleştirildi.

Keşif yolculuğu sırasında, Schnabel ve Deng, Kermadec Çukuru’ndaki Scholl Oyuğu’nun en derin noktasına inen ilk kadınlar oldular.

IDSSE’nin araştırma gemisi Tansuoyihao’da yapılan iki aylık bilimsel yolculuğun bir parçası olarak gerçekleşen bu yolculuk, Kermadec Çukuru’ndaki Scholl Oyuğu’nu keşfetmek için yapılan ikinci mürettebatlı ziyaretti.

10.000 METRE ALTTA BİLE ÇÖP ÇIKTI

Scholl Oyuğu, Yeni Zelanda’nın kuzeydoğusunun 1.000 km’den daha fazla açığında bulunan Kermadec Çukuru’nun bilinen en derin noktası. 1.000 km’den daha fazla uzunluğa sahip çukurun en derin noktası, Everest Dağı’nın yüksekliğinden de daha derinde bulunuyor.

Bilim insanları, Fendouzhe’yi kullanarak, derin deniz suyu örnekleri, çökeltiler, kayalar, biyolojik örnekler ve çevresel veriler topladı.

Dr. Schnabel ve denizaltı kaptanları, deniz tabanında Scholl Oyuğu’nun ve çukurun dik yamaçlarını keşfetmek için denizin dibinde 6 saat geçirdiler.

Schnabel, “İnce çökeltiler izlerle kaplıydı ve deniz tabanında ve suda çok sayıda küçük hayvan gördük. Deniz seviyesinin 10.000 metre altında olmamıza rağmen hala balıkçı şamandıraları ve balık ağı gibi çöplerin olması sarsıcıydı” ifadelerini kullandı.

Peng, “Büyük derinliklerde bile çok çeşitli deniz tabanı toplulukları gördük ve baş aşağı fener balığı gibi tuhaf ve nadiren görülen organizmaları keşfettik. Çukurun derinliklerine indikçe, deniz tabanı ekosistemlerine karada ışık ve elektron mikroskobu kullanarak incelenmesi gereken küçük organizmalar hakim oluyor” diye konuştu.

Çin’in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, keşif gezisinin, bir keşif ve dostluk yolculuğunun yanı sıra Çin ile Yeni Zelanda arasında deniz işbirliği için önemli bir platform sağlayan bir işbirliği arama yolculuğu olarak vurguladı.