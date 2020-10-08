Bilim insanları korona virüste kimin şanslı olduğunu duyurdu. Ölüm riski de buna bağlı

Uzmanlar, daha önce virüsün farklı tipleri geçiren insanların ölüm risklerinin de bu nedenle daha az olduğunu kaydetti.

Boston Tıp Merkezi ve Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanların ortak araştırmasına göre, “Soğuk algınlığına” sebep olan bir korona virüsün daha önce kişiye bulaşmış olmasının, şiddetli akut solunum sendromu olan korona virüse karşı direnç sağlayabileceği aktarıldı.

Yürütülen çalışma, daha önce meydana gelen SARS-CoV-2 dışındaki korona virüs enfeksiyonlarıyla oluşmuş bağışıklığın, insanların COVID-19 kapmasını önlemediğini de gösteriyor. Journal of Clinical Investigation bülteninde yayımlanan bulgular, SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklık tepkisine yönelik önemli fikirler sağlıyor ve bunlar, COVID-19 için geliştirilen aşılarda önemli sonuçlar doğurabilir.

COVID-19 salgını, ABD’de 200.000 ve küresel çapta bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı. SARS-CoV-2 virüsünün farklı popülasyonları nasıl etkilediğinin incelendiği ve sayıları giderek artan araştırmalar var. Araştırılanlar arasında, virüsün bulaştığı bazı insanların neden belirti göstermediği ve enfeksiyon sonucunda kişinin ölüm ihtimalini neyin artırdığı da yer alıyor. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını önlemede hangi tip aşının (mRNA, viral vektör) en etkili olacağını belirlemek amacıyla bir dizi aşı geliştiriliyor.

SARS-CoV-2 nispeten yeni bir patojen olsa da, insanlarda sık görülen ve nezle ile zatürreye sebep olabilen başka pek çok korona virüs tipi bulunuyor. Bu korona virüsler, SARS-CoV-2 ile bazı genetik dizilimleri paylaşıyor ve bu korona virüslere karşı oluşan bağışıklık tepkileri, SARS-CoV-2’ye karşı çapraz etki gösterebiliyor.