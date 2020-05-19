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SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümü önlemenin yolunu buldu

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Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümü önlemenin yolunu buldu
Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümü önlemenin yolunu buldu

İngiliz bilim insanları, koronavirüs kaynaklı ölümün kan inceltici ilaçların yardımıyla önlenebileceğini söyledi.

The Telegraph’ın aktardığına göre, Londra merkezli Royal Brompton Hospital’den uzmanlar, kan pıhtılaşması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) arasında bağlantı bulduklarını bildirdi.

Durumları kritik olan hastaların akciğerlerini inceleyen doktorlar, akciğerlerde kan akımının olmadığını tespit etti. Bu durum, küçük damarlardaki kan pıhtılaştığına işaret ediyor. Bununla birlikte, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin büyük kısmına vücuttaki oksijen eksikliği eşlik ediyor.

Daha önce University College London’dan uzmanlar, Kovid-19’dan ölen bazı hastaların damarlarında kan pıhtılarının saptandığını bildirmişti. Vücudun farklı bölgelerindeki kan pıhtılarının inmeye neden olduğu kaydedilmişti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) durumu kritik olan hastaların tedavisinde kan inceltici ilaçların kullanımını tavsiye etme niyetinde olduğunu açıkladı. Doktorlar bu ilaçlar sayesinde birçok hayat kurtarmayı umuyor.

Hükümetin Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu’ndan Prof. Peter Openshaw, bilim insanlarının keşfinin, oksijen eksikliği belirtilerini anlamada atılım olabileceğini söyledi.

İngiltere’de son verilere göre Kovid-19 vaka sayısı 247 binin üzerine çıkarken yaklaşık 35 bin hasta hayatını kaybetti.

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