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Bilim insanları koronavirüsün “acıyı uyuşturma” özelliği olduğunu tespit etti!

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ABD'li bilim insanları bu sefer koronavirüsün faydası olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs acıyı uyuşturuyor. Bu durum da koronavirüsün neden semptomsuz seyrettiğinin ispatı oldu.
Bilim insanları koronavirüsün “acıyı uyuşturma” özelliği olduğunu tespit etti!

Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip koronavirüs acıyı “uyuşturma” özelliği taşıyor. Araştırmacılar, “anestezi” etkisinin korona virüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

BU YÜZDEN SEMPTOMSUZ

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, yani acıyı hissetmeme, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A’nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği koronavirüs semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu

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