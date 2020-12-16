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Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili ABD'de yeni bir araştırma yapıldı.
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 633 binden fazla insan hayatını kaybetti, 73 milyon 452 binden fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Bir yandan salgına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, diğer yandan bilim insanları koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırmalar ortaya koymaya devam ediyor.

TOPLU TAŞIMA KULLANIMIYLA VİRÜS BULAŞIMI ARASINDA BİR İLİŞKİ YOK

Son olarak New York Üniversitesi'nden (NYU) bilim insanları, toplu taşımalarda koronavirüs bulaşması ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Robert F. Wagner Kamu Hizmeti Okulu ve Rudin Toplu Taşıma Merkezi'nden araştırmacılar, toplu taşıma kullanımıyla mevsimsel grip ya da zatürre gibi hastalıklardan ölüm oranları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.

1 Aralık'ta Plos One'da yayımlanan araştırmada, Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) 121 şehirde 10 yıllık süre zarfında yaşanan zatürre ya da grip kaynaklı can kayıplarına dair bilgileri, ABD Nüfus Dairesi'nden toplu taşıma kullanımı verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.

Çalışma, temel olarak toplu taşımanın daha fazla kişi tarafından yoğun olarak kullanıldığı şehirlerde enfeksiyonların daha yaygın olup olmadığını belirlemeyi amaçladı.

Fakat bilim insanları, bu iki unsur arasında somut bir bağlantı bulamadı.

"MAHALLEDE BİR ARAYA GELMEKTEN DAHA TEHLİKELİ DEĞİL"

Çalışmanın yazarları, şu sonuca vardı:

Toplu taşıma kullanımının okul, işyeri, ibadethane, spor müsabakaları ve mahallelerde bir araya gelmeye kıyasla daha tehlikeli olduğuna ilişkin net bulgular elde edilmedi. Aynı şekilde, toplu taşıma kullanımının halk arasında, toplu taşımayı bizzat kullanmayanlar da dahil, grip virüsünün bulaşma oranını artırıp artırmadığına ilişkin de net sonuçlara varılmadı.

Örneğin, analizlerde toplu taşıma kullanım oranının en yüksek olduğu yerlerden New York, aynı zamanda grip ve zatürreden ölüm oranlarının en düşük olduğu yer çıktı.

Çalışma Kovid-19 salgınından önce yapılmış olsa bile, koronavirüs de mevsimsel gribe benzer şekilde yayıldığından, bilim insanları sonuçların şu anki salgın için de geçerli olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Maryland Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü'nde, virüslerin hava yoluyla bulaşması üzerine çalışmalar yapan çevre sağlığı uzmanı Profesör Donald Milton ise sonuçları inandırıcı bulmadığını belirtti.

Profesör Milton, konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çevresel analizin değeri bana pek anlaşılır gelmedi. Nüfus yoğunluğunu göz önüne alan, toplu taşıma kullanım oranlarıyla grip ve zatürreden can kaybı oranları arasında (bu hastalıklardan ölenlerin çoğu yaşlı kişiler, artık çalışmıyor ve en işlek saatlerde toplu taşımayı kullanmıyor olabilirler) doğrudan ilişki tespit edilmediğine dair bulgular, toplu taşıma kullanımının riskini anlamama yardımcı olmuyor."

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