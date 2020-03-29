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Bilim insanları, Koronavirüs'ün vücutta ne kadar süre kaldığını açıkladı

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Bilim insanları, Koronavirüs'ün vücutta ne kadar süre kaldığını açıkladı
Bilim insanları, Koronavirüs'ün vücutta ne kadar süre kaldığını açıkladı

Pekin’deki bir sağlık kuruluşunda çalışma yürüten bir grup bilim insanı, yeni tip Koronavirüs vakalarının yarısında virüsün, semptomlar kaybolduktan sonra bir ila sekiz gün daha vücutta kaldığını tespit etti. Çalışma sonuçları ATSJournals dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları, Pekin'deki bir hastanede 28 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında tedavi gören ve yaş ortalaması 35.5 olan 16 hastanın verilerini analiz etti.

MedicalXpress’e konuşan çalışma grubu üyelerinden Dr. Lokesh Sharm, "Çalışmanın en önemli sonucu, hastaların yarısının semptomlar ortadan kalktıktan sonra virüsü algılamaya devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Sharm, hastaların iyileştikten sonra virüsü vücuttan atma sürelerinin bir ila sekiz gün arasında değiştiğini belirtti.

Çalışma grubunun bir başka üyesi Lixin Xie ise, karantina süresinin hastalar iyileştikten sonra bir iki hafta daha uzatılmasını önerdi.

Bilim insanları, çalışmanın yaşlı hastaları kapsamadığını, yaşlıların bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle virüsün muhtemelen vücutlarında daha uzun süre kalacağını kaydetti.

Kaynak:Sputnik

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