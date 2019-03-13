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Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla zamanı tersine döndürdü

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Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla zamanı tersine döndürdü
Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla zamanı tersine döndürdü

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'den bilim insanlarının İsviçre ve ABD'den meslektaşları tarafından desteklendiği çığır açıcı bir araştırmayla kuantum bilgisayarı sayesinde zamanın yönünün geriye döndürüldüğü söyleniyor.

EVRENİN KURALLARI VE KUANTUM BİLGİSAYARI

The Independent gazetesinin haberinde bunun fiziğin temel yasalarıyla çelişir gibi gözüktüğü ve evrene hükmeden sürece dair kavrayışımızı değiştirebileceği dile getirildi. Aynı zamanda bunun kuantum bilgisayarlarını anlama sürecimizde büyük bir ilerleme anlamına geldiği belirtildi.

Scientific Reports dergisi, 'zaman makinesi' diye nitelediği deneyde elektronlarla kuantum mekaniğinin tuhaf dünyasının kullanıldığını aktardı. Kuantum bilgi birimi kubit, 'bir' ya da 'sıfır' yahut aynı anda her iki durumun karışık 'süperpozisyonu' olarak tanımlanıyor.

'MASAYA DAĞILAN TOPLAR HAVUZA GERİ TOPLANDI'

Elektron kubitlerden oluşan tam geliştirilmemiş bir kuantum bilgisayarıyla masaya dağılan bilardo toplarının havuza geri dönmesine eşdeğer bir deney yapıldı.

Bilgisayarı izleyen herkesin bu olayı 'zamanın geri döndürülmesi gibi' göreceği, zamanla bu tekniğin gelişerek daha güvenli ve isabetli hale gelmesinin beklendiği öne sürüldü.

Araştırmanın başını çeken ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fiziği Laboratuvarı'nı yöneten Dr Gordey Lesovik, "Zamanın termodinamik okunun tersi yönde evrilen bir durumu yapay şekilde yarattık" dedi. 

'EVRİM PROGRAMINI İŞLETİNCE'

Deneyde devreye sokulan 'evrim programı' sayesinde kubitler sıfırlarla birlerin giderek daha karmaşıklaşan değişim şablonuna dönüştü. Bu süreçte tıpkı bilardo sopasıyla vurulan topların dağılması gibi düzen bozuldu.

'KAOSTAN DÜZENE EVRİLDİ'

Ama ardından bir başka program kuantum bilgisayarının durumunu geriye evrilen, yani kaostan düzene evrilen şekilde modifiye etti. Böylece kubitlerin durumu orjinal başlangıç noktasına geri döndü.

The Independent gazetesi, deneyin çığır açıcılığıyla ilgili 'fizik kurallarının hem geleceğe hem de geçmişe doğru her iki yönde işlediği, ama evrenin tek yönlü bir kuralı olduğu, termodinamiğin ikinci yasasına göre sadece düzenden düzensizliğe gidildiği' değerlendirmesini yaptı. 

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