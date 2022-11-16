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Bilim insanları: Kulaklıklar gençlerde işitme kaybı riskini artırıyor

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Yapılan bir bilimsel araştırma, kulaklık kullanımının genç yaştaki bireylerde işitme kaybı riskini artırdığını ortaya çıkardı.
Bilim insanları: Kulaklıklar gençlerde işitme kaybı riskini artırıyor

BMJ Global Health isimli hakemli makalede yayınlanan araştırmada bir milyardan fazla ergen ve genç bireyin işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları kulaklıkla müzik dinlemenin ve konsere gitmenin erken yaşta işitme kaybına sebebiyet verebileceğini tespit etti. Kulaklıkla dinlenen müziklerde ses yüksekliğinin 105 desibele çıkabildiğini belirten uzmanlar, konser alanlarında ise ortalama olarak ses seviyesinin ise 104 ile 112 desibel arasında değiştiğini tespit etti.

Bilim insanları işitme sağlığı için hükümetlerin “güvenli müzik dinleme” politikası oluşturması ve uygulaması gerektiğini de aktardı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan araştırmada İngiliz, İspanyolca, Fransızca ve Rusça dillerinde yayınlanmış 33 farklı araştırma analiz edildi. 20 yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmaları mercek altına alan bilim insanları 12-34 yaşları arasındaki 19 binden fazla katılımcının verilerini inceledi. Araştırmaya katılanların yüzde 24’ünün kulaklıkla müzik dinlerken aşırı yüksek ses seviyesi tercih ettiği de kayıtlara geçti.

Araştırmaya katılanların yüzde 48’inin ise konser alanı ve gece kulüplerinde güvensiz ses seviyesine maruz kaldığını söyledi. Bilim insanları 670 bin ile 1.3 milyar gencin risk altında olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten Lauren Dillard, “İşitme kaybını engellemenin en iyi yolu, dinleme süresini azaltmak ve sesi kısmaktır. Maalesef insanlar yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyor” dedi. Dillard, gençlerin akıllı telefon ve kulaklıklardaki ayarları yakından takip etmeleri gerektiğini de söyledi.

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