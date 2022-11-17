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Bilim insanları laboratuvarda kara delik oluşturdu

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Bilim dünyasının araştırma konularının sık sık odağında olan kara deliğin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaşılmış olabilir. Bilim insanları yeni bir çalışmada laboratuvarda bir kara delik yaratmayı başardılar.
Bilim insanları laboratuvarda kara delik oluşturdu

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi’nden bilim insanları, laboratuvarda bir kara deliği başarıyla yeniden yarattılar. Hawking radyasyonu olarak bilinen Hawking’in teorisini kanıtlamak için ekip, bir laboratuvarın sınırları içinde var olabilecek bir olay ufku yarattılar.

Bir kara deliğin olay ufku, içinden hiçbir ışık veya maddenin geçemediği alan. Ve bu kısımda ne olduğunu kimse bilmediğinden, bazıları bunun evrenin uzak bölgelerine açılan bir portal olabileceğini ileri sürer.

Bunu yeniden yaratmak için bilim insanları, olay ufkunu simüle etmek için tek sıralı bir atom zinciri kullandılar ve bunu yaparken, tıpkı Hawking’in teorileştirdiği gibi, parlamaya başladığını izlediler.

Tek boyutlu atom zincirleri, elektronların farklı konumlar arasında sıçramasına izin veren bir ortam oluşturdu. Bu hareket, elektronların dalga benzeri doğasını bozan ve Hawking radyasyonu üreten bir tür olay ufku yarattı.

Bilim insanları, bunun teoride hipotezle eşleşen sıcaklıkta bir artış ürettiğini açıkladılar. Sonuç olarak, bu buluş araştırmacıları Hawking’in genel görelilik teorisini kuantum mekaniği ile birleştirmeye yaklaştırıyor.

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