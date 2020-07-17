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Bilim insanları metal yiyen bir bakteri keşfetti

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CNN’ye göre Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) görevli mikrobiyologlar, söz konusu bakteriyi manganez kullanarak başka bir deney yaparken tesadüf eseri keşfetti.
Bilim insanları metal yiyen bir bakteri keşfetti

ABD’de bilim insanları, metal yiyen ve ondan kalori elde eden bir bakteri türü tespit etti.

Yüzyıldan fazla bir süredir böyle bir bakterinin varlığından şüpheleniliyor ancak kanıtlanamıyordu.

CNN’ye göre Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) görevli mikrobiyologlar, söz konusu bakteriyi manganez kullanarak başka bir deney yaparken tesadüf eseri keşfetti.

Caltech’de Çevre Mikrobiyolojisi Profesörü olan Dr. Jared Leadbetter, ofisindeki lavaboya suyu emmesi için manganez sürülmüş bir cam kavanoz bıraktığını ve bunun ardından birkaç aylığına uzaktan çalıştığını söyledi. Dr. Leadbetter, kampüse döndüğünde kavanozun siyah bir madde ile kaplı olduğunu fark ettiğini açıkladı.

Dr. Leadbetter, “Bunun nedenini düşündüm. Uzun zamandır aranan mikropların bundan sorumlu olup olmayacağını merak etmeye başladım. Bunu anlamak için sistematik testler yaptık” dedi.

Bilim insanları söz konusu siyah madde üzerinde testler yaparak, kavanozun muhtemelen suda bulunan bakteriler tarafından üretilen oksitlenmiş manganez ile kaplı olduğunu tespit etti.

Leadbetter, bu bakterinin Caltech’in bulunduğu Pasadena şehrinin içme suyunda bulunduğunu düşündüklerini ifade etti.

Nature dergisinde geçtiğimiz Salı günü yayınlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları, ilk defa manganezi enerji kaynağı olarak kullanan bir bakteri keşfedildiğini duyurdu.

Leadbetter, “Bunlar, manganezi enerji kaynağı olarak kullanan ilk bakteriler. Mikropların doğadaki en önemli yönlerinden biri, metaller gibi faydasız görünen maddeleri metabolize edebilmeleridir. Bu hücre için faydalı enerji üretir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Yeni araştırma, ayrıca bakterilerin, karbondioksiti biyokütleye dönüştüren kemosentez adı verilen bir işlem için manganez kullanabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanların, elde edilen bu bulguların okyanus dibindeki manganez yapılarını açıklamanın yanı sıra yeraltı suyu ve manganez oksitler tarafından tıkanabilen su sistemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağına inanıyor.

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