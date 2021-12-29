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Bilim Insanları Mevsimlerin Insan Sağlığı Üzerindeki Etkisine Dikkat Çekti

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 Araştırmacılar kışın kalp hastalığı ve felç insidansının, ayrıca tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların ve psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığının daha yoğun olmasına dikkat çektiler.
Bilim Insanları Mevsimlerin Insan Sağlığı Üzerindeki Etkisine Dikkat Çekti

Mayıs 2015’te Nature Communications’da yayınlanan bir araştırma, bir yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde 16.000’den fazla insandan alınan gen aktivitesini test ederek insan vücudunun mevsimsel hastalıklara nasıl tepki verdiğine baktı. Test edilen genlerin yaklaşık dörtte biri kışın daha aktifti. Kış genleri, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmekle bağlantılı olma eğiliminde. Ancak bunun yan etkisi olarak da zararlı iltihaplanma riski artarak daha fazla kalp krizi ve felce, iltihaplı romatizmanın çıkmasına ve daha kötü zihinsel sağlığa neden oluyor.

Örneğin İngiltere ve Galler’de, kardiyovasküler hastalıklar yaklaşık 20.000 ölümle kışın zirveye ulaşıyor ve tip 1 diyabet teşhisi yoğunluklu olarak kasım ve şubat ayları arasında oluyor.

Kış genlerinin mevsimlere tepki vermek için tam olarak neyin tetiklediği; güneş ışığı, sıcaklık, yağmur gibi değişikliklerin olup olmadığı bilinmiyor.

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