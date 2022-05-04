  • BIST 2.430,55
  • Altın 886.743
  • Dolar 14.7973
  • Euro 15.5969
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Bilim insanları mutfağa el attı: Yemekleri tadan robot geliştirdiler

»
Araştırmacılar yemeklerin tadına bakan Robochef isimli yeni bir robot geliştirdiler. Robochef'in mutfaktaki şeflere rehberlik edebileceği düşünülüyor.
Bilim insanları mutfağa el attı: Yemekleri tadan robot geliştirdiler

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından tasarlanan makinenin, daha önce herhangi bir teknolojinin başaramadığı bir şekilde yemeklerin lezzetlerini değerlendirdiği belirtiliyor. Robot şefi geliştiren araştırmacılar, benzer otomatik yardımcıların yakında çok daha fazla yemek pişirme görevini üstlenebileceğini söylüyor.

Yiyecekleri tatma yeteneğine sahip mevcut makineler sınırlı sayıda analizler yapabilirken yeni robot, çiğneme sürecini taklit etmek için bir yemeği ezilirken çeşitli aşamalarda test ederek geliştirildi.

Araştırmacılar bunun kritik bir adım olduğunu söylüyorlar çünkü bir yiyeceğin tadını ancak ezilip ağızda tükürük ve enzimlerle karıştırıldığında öğrenebildiğimize dikkat çektiler. Projeyi yöneten Grzegorz Sochacki, “Robotlar yemek hazırlamak için kullanılacaksa, pişirdiklerini tadabilmeleri önemli” diyerek yeni geliştirilen robotun, mutfak alanındaki teknoloji kullanımını için kritik bir hamle olduğunu belirttiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mürettebatsız otonom gemi yeniden yola çıktı30 Nisan 2022 Cumartesi 19:40
  • Satın alma kararının ardından Twitter yönetimi pişman mı oldu?30 Nisan 2022 Cumartesi 18:23
  • Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi30 Nisan 2022 Cumartesi 16:59
  • Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı29 Nisan 2022 Cuma 23:25
  • Elon Musk: Twitter’ın yeni sahibinin altı tartışmalı tweeti29 Nisan 2022 Cuma 13:38
  • Google’ın akıllı saatinden ilk görüntüler sızdı28 Nisan 2022 Perşembe 23:55
  • Elon Musk, Twitter’da tepki çekmeye devam ediyor28 Nisan 2022 Perşembe 23:04
  • Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanıma sundu27 Nisan 2022 Çarşamba 21:58
  • Twitter’ın Elon Musk’a satılması siyaseti karıştırdı27 Nisan 2022 Çarşamba 20:27
  • Twitter, 44 Milyar Dolara Satıldı!26 Nisan 2022 Salı 23:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti