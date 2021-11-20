Bilim İnsanları NASA’yı Uyardı: Yaşam Arayışında Sahte Kanıtlara Dikkat

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ta eski mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor. Ancak bilim insanları yeni bir makalede, NASA'yı aldatıcı fosillere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor: "Bazı biyolojik olmayan süreçler, mikroskobik organizmaların fosillerine benzeyen yapılar oluşturabilir."

NASA’nın Mars’ta yaşam kanıtı arayışları devam ederken Persevarence ve Ingenuity’nin keşifleri de devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre, NASA’nın Mars’ta yaşam belirtileri ararken, kızıl gezegende bolca olabileceği düşünülen sahte fosillere dikkat etmesi gerekiyor.

Perseverance; tozlu, kuru gezegende eski mikrobiyal yaşamın belirtilerini aramakla görevlendirildi. NASA gezgini Mars’ın bir zamanlar yaşanabilir olduğunun kanıtı olabilecek küçük mikrofosiller arıyor.

KALINTILARI YORUMLARKEN DİKKATLİ OLMALILAR

Ancak yayınlanan yeni bir makaleye göre, araştırmacılar buldukları kalıntıları yorumlama konusunda dikkatli olmalılar. Edinburgh Üniversitesi’nden astrobiyolog Sean McMahon ve Birleşik Krallık’taki Oxford Üniversitesi’nden jeobiyolog Julie Cosmidis’e göre, bilim insanlarının fosillere çok benzeyen biyolojik olmayan maden yataklarına dikkat etmeleri gerekecek.

Yeni bir makalede, çift, bir zamanlar Mars’ta var olabilecek yalancı fosillere karşı uyardılar.

McMahon, “Bir aşamada, Mars gezgini kesinlikle fosile çok benzeyen bir şey bulacaktır, bu nedenle bunları kimyasal reaksiyonlarla oluşan yapılardan ve maddelerden güvenle ayırt edebilmek hayati önem taşıyor. Dışarıdaki her tür fosil için, çok benzer şeyler yaratan en az bir biyolojik olmayan süreç var, bu yüzden bunların nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı geliştirmeye ihtiyacımız var” dedi.

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Araştırmacılar, Dünya’da bile, eski kayalar ile eski mikropların fosilleri arasındaki farkı söylemekte zorlanabildiklerini belirtiyorlar.

Araştırmacılar ayrıca, Mars’ın kimyası ve fiziğiyle ilgili daha fazla çalışmanın, hatta belki de deneylerin, bu bilinmeyen süreçlerin bazılarını ortaya çıkarabileceğini ve bu tür oluşumların nasıl üretilebileceğine daha fazla ışık tutabileceğini belirtiyorlar.

Cosmidis, “Geçmişte yaşamı taklit eden süreçlerle kandırıldık. Birçok durumda, fosil mikroplara benzeyen nesneler, Dünya’daki eski kayalarda ve hatta Mars’tan gelen meteorlarda tanımlandı, ancak daha derin bir incelemeden sonra bunların biyolojik olmayan kökenleri olduğu ortaya çıktı. Bu makale, çağrıda bulunduğumuz uyarıcı bir hikaye. Aynı tuzaklara tekrar tekrar düşmemek için Mars bağlamında yaşamı taklit eden süreçler hakkında daha fazla araştırma yapmak gerekiyor.”