Bilim insanları nihayet ölümsüz denizanalarının sırlarını çözdü

Uzun yaşamlarıyla bilim dünyasının odağında olan denizanalarının sırları çözüldü. Araştırmacılar nihayet ölümsüz denizanalarının bu kadar uzun yaşamalarını sağlayan şeyin ne olduğunu bulmuş olabilirler.

Ölümsüzlük uzun zamandır bilim insanlarının araştırmalarının konusu oldu. Hatta birbirinden ünlü iş insanları bile yatırımlar yaparak daha uzun yaşamın sırrını arayan araştırmalara destek oluyor. Tüm bu çalışmalara rağmen, sadece bir canlı ölümsüzlüğe yakın; o da denizanası. Yeni bir araştırmaya göre de bilim insanları nihayet denizanalarının nasıl bu kadar uzun yaşayabildiklerini bulmuş olabilirler.

Bilimsel olarak Turritopsis dohrnii olarak bilinen ölümsüz denizanası, sadece yarım santimetre uzunluğunda ve geriye doğru yaşlanma yeteneğine sahip. Yaşları tersine çeviren bu davranış, denizanasına takma adını kazandırmış ve bilim insanlarının yıllardır ilgisini çekmiştir. Ancak şimdi, yeni bir çalışma bu yetenekle ilgili bazı önemli detayları keşfetmiş olabilir.

Bilim insanları, denizanasını tam olarak neyin ölümsüz yaptığını anlamak için T. dorhnii’nin DNA’sını diğer denizanalarınınkiyle karşılaştırdı. Karşılaştırmalara göre, 1000 genden bir genomun, diğer denizanalarında görülmeyen iki yönü özellikle ölümsüzlüğü sağladığı düşünülüyor.

Ölümsüz denizanası olarak adlandırılsa da T. dorhnii sonsuza kadar yaşamaz. Yine de bilim insanları, insanlarda yaşlanmayı bir dereceye kadar tersine çevirmeye yardımcı olabilecek bir şey bulunabileceğini umuyorlar.