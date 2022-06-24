Bilim insanları okyanus yaşamını kurtaracak robot balık geliştirdi

Bilim dünyasındaki yeni gelişme okyanus yaşamını tehdit eden mikroplastiklerin sonunu getirebilir. Bilim insanları, geliştirdikleri minik robot balıklar ile okyanusu korumaya çalışacak.

Bilim dünyası, yeni minik kahramanlarını konuşuyor. Araştırmacılar, okyanus yaşamını tehdit eden, su canlılarına zarar veren görünmez plastik kirleticilerden kurtarmak için kollarını sıvadı.

Sichuan Üniversitesi Polimer Araştırma Enstitüsü’ndeki bilim insanları, zararlı mikroplastikleri yakalamak için su ortamında yüzebilen, kendi kendine hareket eden bir robot balık geliştirdiler.

Amacı su kütlelerinde mikroplastikleri toplamak olan robot balıkların beslenmeye ya da solungaçlara ihtiyaçları yok.

Bu biyonik yaratık sadece 13 mm uzunluğunda ve saniyede neredeyse 30 mm hızla yüzebiliyor. Ayrıca robot balık, doğadan ilham alan malzemeden yapılmış ve istiridye kabuklarının iç tabakasının yumuşaklığına, esnekliğine ve dayanıklılığına sahip.

Robo-balık, sert sulara dayanacak şekilde tasarlanmış ve bir sorun yaşadığında vücudunun yüzde 89’una kadar kendi kendini yenileyebiliyor.

Henüz deneme aşamasında olan robot balığın, zorlu gerçek dünya koşullarına daha iyi uyum sağlamak için daha fazla gelişmesi gerekiyor.