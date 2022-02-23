Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi

Bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.
Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin 'rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan' bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.
87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.
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