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Bilim insanları ömrü uzatacak besini açıkladı

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Bilim insanları ömrü uzatacak besini açıkladı
Haftada iki kez bir avuç kuruyemiş tüketimi kalp damar hastalıkları riskini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltıyor.

İngiliz medyasının haberine göre, Harvard Üniversitesi bilim insanları, kuruyemiş tüketiminin ayrıca inmenin yol açtığı erken ölüm olasılığını da azalttığı sonucuna vardı.

32 yıl süren araştırmaya 210 bin hemşire ve doktor katıldı. Onlar, her 2 yılda bir diyetlerini ve hayat tarzlarını, sağlık durumundaki değişiklikler ve hastalıklarını anlatan anketi doldurdu. Bu süre içinde 14 bin 136 kalp damar rahatsızlık, 8 bin 390 iskemik kalp hastalığı ve 5 bin 910 inme vakası kaydedildi. Aralarından bazıları ölümle sonuçlandı.

Araştırmacılar, yaşamı uzatmak, kalp krizi ve inmeleri önlemek için ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı ve Antep fıstığı gibi tüm kuruyemiş türleri ile baklagillerden olan yer fıstığının yararlı olduğunu söylüyor.

İki üç porsiyon kuruyemiş tüketiminin koroner kalp hastalığı ve damar hastalıkları gelişimi olasılığını yüzde 23 ve 15 oranında azaltıyor.

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