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Bilim insanları ortaya çıkardı: Bu tam olarak cinayet!

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ABD’li bilim insanları, küresel çapta yaptıkları değerlendirme çalışmasına göre son 30 yılda 1.1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağası öldürüldü.
Bilim insanları ortaya çıkardı: Bu tam olarak cinayet!

ABD’li bilim insanları, küresel çapta yaptıkları değerlendirme çalışmasına göre son 30 yılda 1.1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağası öldürüldü. Üniversite tarafından 7 Eylül’de yapılan açıklamada, deniz kaplumbağasının dünyanın en kazançlı yasadışı pazarı için ilaç, afrodizyak, yiyecek, takı ve ruhani eşya yapımında kullanıldığı vurgulandı.

ABD merkezli Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, iklim krizinin yanı sıra doğanın biyolojik çeşitliliğine yönelik en ciddi tehditlerden birinin hayvanların yasa dışı öldürülmesi ve ticareti olduğunu belirterek su kaplumbağasıyla ilgili küresel çapta bir değerlendirme çalışması yaptı. Elde edilen sonuca göre son 1990 ila 2020 yılları arasında 1.1 milyondan fazla su kaplumbağası eti, kemiği ve kabuğu için öldürüldü.

HER YIL 44 BİN ADET AVLANIYOR

Yapılan açıklamada “Hayvanlar, özellikle nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki türler, genellikle derileri için sömürülmekte ve satılmakta veya ilaç, afrodizyak, antika, yiyecek ve manevi eserler olarak kullanılmaktadır” denildi. Bu ürünlerin satıldığı pazarın son derece kazançlı olduğunu vurgulayan bilim insanları, son on yılda 65 ülke veya bölgede her yıl 44 bin deniz kaplumbağasının avlandığını vurguladı.

GÜZEL KABUKLU ŞAHİN GAGA TÜRÜ EN ÇOK AVLANANLAR ARASINDA

Araştırmacılar, son on yılda bildirilen yasadışı sömürünün çoğunun büyük, istikrarlı ve genetik olarak çeşitli deniz kaplumbağası nüfusunun bulunduğu yerlerde gerçekleştiğini belirtti. Değerlendirme çalışması hakemli dergi makalelerinden, arşivlenmiş medya raporlarından, STK raporlarından ve çevrimiçi anketlerden elde edilen veriler üzerinden hazırlandı. Vietnam, yasadışı deniz kaplumbağası ticaretinin en yaygın yapıldığı ülkeyken öte yandan Çin ve Japonya bu ürünlerin varış noktası olduğu ifade edildi. Şahin gagalı deniz kaplumbağasının ise kabuğunun güzelliği sebebiyle takı yapmak için en çok avlanan türler arasında olduğu belirtildi.

 
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