  • BIST 2.038,16
  • Altın 803.55421
  • Dolar 13.6176
  • Euro 15.4833
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Bilim İnsanları, Plastik Ve Kimyasal Atık Sınırının Büyük Ölçüde Aşıldığını Açıkladı

» »
Bilim İnsanları, Plastik Ve Kimyasal Atık Sınırının Büyük Ölçüde Aşıldığını Açıkladı
Bilim İnsanları, Plastik Ve Kimyasal Atık Sınırının Büyük Ölçüde Aşıldığını Açıkladı

Yapılan bir araştırmada, dünyada kimyasal ve plastik atık sınırlarının büyük ölçüde aşıldığı ve acilen üretim sınırlamasına ihtiyaç duyulduğu ortaya konuldu.

"Phys.org" internet sitesinin haberine göre, Stockholm Resilience Centre araştırma enstitüsünden uzmanlar, plastik kirliliğine ilişkin araştırma yürüttü.

Çalışmada, dünya genelinde yaklaşık 350 bin farklı kimyasal ve plastik bulunduğu, büyük çoğunluğunun çevreye zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Bethanie Carney Almroth, “Bugün görmeye başladığımız etkiler, Dünya’nın ve sistemlerin önemli işlevlerini etkileyecek kadar büyük.” ifadesini kullandı.

Üretime sınır koyulması gerektiğinin altını çizen Almroth, bazı kimyasalların, canlıların hormon sistemine müdahale ederek, metabolizmayı ve üremeyi bozduğunu aktardı.

Öte yandan, son araştırmalara göre, dünyadaki plastik kirliliğinin toplam ağırlığı tüm canlı hayvan biyokütlesinin dört katı olduğu öne sürüldü.

Stockholm Resilience Centre son birkaç yıldır, sera gazı emisyonları, tatlı su kullanımı ve ozon tabakasına ilişkin Dünya’yı olumsuz yönde etkileyen konulara ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 34 Gram Doğdu; Annesi Reddetti: Bakıcıları Üstüne Titriyor10 Şubat 2022 Perşembe 20:21
  • Şempanzeler Sevdiklerinin Yaralarını Üzerine ‘Böcek Basarak’ Tedavi Ediyormuş08 Şubat 2022 Salı 20:37
  • İklim krizi: 'Amazon, Google ve Apple gibi büyük şirketler hedeflerine uymuyor'08 Şubat 2022 Salı 12:14
  • Galaksimizde İlk Kez Dolaşan Kara Delik Keşfedildi06 Şubat 2022 Pazar 18:00
  • Bilimsel Araştırma: Evden Çalışmak Doğaya Fayda Sağlıyor06 Şubat 2022 Pazar 15:23
  • Korkulan Oldu! Milyonlarca Kişi Risk Altında06 Şubat 2022 Pazar 11:36
  • İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor05 Şubat 2022 Cumartesi 20:15
  • İklim Değişikliği Everest’i de Etkiledi: Erime 80 Kat Hızlandı05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
  • DSÖ: Covid Salgını On Binlerce Ton Tıbbi Atığa Sebep Oluyor03 Şubat 2022 Perşembe 21:18
  • Vegan Beslenmek, Dünyayı Küresel Isınmadan Koruyabilir02 Şubat 2022 Çarşamba 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti