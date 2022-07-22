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Bilim insanları: Potasyum bazlı gıdalar kadınlara iyi geliyor

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Bilim insanları, potasyum bazlı gıdaların kalp sağlığına iyi geldiğini duyurdu. Fakat uzmanlar, bunun sadece kadınlar için gerçek olduğunun altını çizdi.
Bilim insanları: Potasyum bazlı gıdalar kadınlara iyi geliyor

Hollanda’da yapılan bir araştırma avokado gibi potasyum oranı yüksek olan gıdaların kalp ve damar sağlığı için iyi olduğunu duyurdu. Fakat bilim insanları avokadonun bu faydasından sadece kadınların faydalanabildiğini açıkladı.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan araştırmayı yürüten profesör Liffert Vogt, “İncelemelerimiz sonucunda potasyum bazlı gıdaların kalp sağlığı için etkisinin çok büyük olduğunu ortaya çıkardı. Fakat şirketler sodyum bazlı tuzun yerine yeni alternatifler kullanmalı” dedi. Bilim insanları işlenmemiş gıdalar tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Son dönemde bütün dünyada hızla yayılan ve popüler bir gıda olan avokadoda yoğun oranda potasyum olduğuna dikkat çeken bilim insanları, günde 1 gram avokado yemenin faydalarını açıkladı. Uzmanlar ayrıca 3 muz ve 3 bardak sütte de benzer bir faydaya rastlandığını açıkladı.

Uzmanlar, 20 yıl boyunca yaşları 40 ile 79 arasında değişen 25 bin katılımcının verilerini inceledi. Katılımcılar beslenme alışkanlıkları ve tansiyon gibi verilerini paylaşarak günde ne kadar potasyum aldıklarını duyurdu. Bilim insanları bunun sonucunda avokado ve muz gibi gıdaların faydasını ortaya koydu.

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