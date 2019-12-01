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Bilim insanları prostat kanserine neden olan gıdaları açıkladı

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McGill Üniversitesi Tıp Araştırma Merkezi uzmanları beslenme ile prostat kanseri gelişimi arasında doğrudan bağ olduğunu belirtti.
Bilim insanları prostat kanserine neden olan gıdaları açıkladı

MedicalXpress’te yer alan habere göre, bilim insanları, doymuş yağ tüketiminin hücrelerin yeniden programlanmasına ve kanserin ilerlemesine neden olduğunu ortaya çıkardı. Beslenmede doymuş yağ payının azaltılmasının prostat kanseri gelişimini başlangıç aşamasında yavaşlattığı belirtildi. 

​Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, doymuş yağ tüketmenin MYC onkogeninin aşırı ekspresyonunu taklit ettiği ve böylece prostat kanseri gelişimini hızlandırdığı sonucuna ulaştı.

319 hastanın diyetini ve MYC gen ekspresyonlarını inceleyen bilim insanları, yüksek seviyede doymuş yağ tüketenlerin prostat kanserinden ölme ihtimalinin, daha az yağlı gıdalar tüketenlere göre dört kat fazla olduğunu ortaya koydu

Araştırma ekibinden Dr. David Labbe çalışmalarının sonucuyla ilgili “Prostat kanseri hastalarda, prostat bezi hem tümörlü hem de sağlıklı hücreler barındırıyor. Biz, doymuş yağ tüketiminin sadece tümör dokusunun transkripsiyon faktörlerini etkilediğini ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçlarının kanser hastaları için özel diyetlerin geliştirilmesinde uygulanabileceğini belirten bilim insanları, doymuş yağların daha çok kırmızı et, süt ürünleri, palmiye ve hindistancevizi yağlarında bulunduğunu kaydetti. 

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