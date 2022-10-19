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Bilim insanları, sanal dünyada koku almayı sağladı

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Bilim insanları sanal dünya geliştikçe, bu yeni dünyadaki deneyimleri artırabilmek için beş duyuya da hitap etmeye çalışıyor. Son olarak yeni bir araştırmada sanal gerçeklik ortamında koku alabilmenin bir yolu bulundu.
Bilim insanları, sanal dünyada koku almayı sağladı

Özellikle corona virüsü salgınıyla beraber sanal dünyada yaşamın sınırları daha gelişti. Araştırmacılar, insanların bulundukları ortamdan çıkmadan, kilometrelerce uzaktaki kişilerle iletişimde olmalarını sağlamaya çalışırken bu ortamdaki deneyimlerini daha gerçekçi hale getirmenin yollarını arıyor. Bunun için de özellikle beş duyuya hitap etmenin önemli olduğunu vurguluyorlar.

Malmö Üniversitesi ve Stockholm Üniversitesi’ndeki araştırmacılar da sanal gerçeklik ortamında koku iletmenin bir yolunu keşfettiler.

Araştırma ekibi, sanal gerçeklik ortamında koku almayı da mümkün kılan bir koku makinesi bulduklarını anlattılar. Ekip, yeni aroma teknolojisini test etmek için, bireylerin bir şarap mahzeninin derinliklerine gönderildiği ve farklı likörlerin sunulduğu bir şarap tadım oyunu yarattı. Daha sonrada doğru içeceği koklamaları ve tahmin etmeleri istendi.

Araştırma ekibinin lideri Jonas Olofsson’a göre, bu teknoloji sadece sıradan oyuncular için bir deneyim sağlamak için değil, aynı zamanda profesyonel şarap tadımcıları ve parfümcüler yetiştirmek için de kullanılabilir.

Ayrıca, ekip bulgularını açık kaynak kodlu hale getiriyor; bu da oyun geliştirme alanındaki diğer kişilerin kodları ve çalışmanın diğer yönlerini ücretsiz olarak kullanabileceği anlamına geliyor.

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