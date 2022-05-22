Bilim insanları şaştı kaldı: Hamsterlar, gen düzenleme sonrası agresifleştiler

Bir gen düzenleme deneyinin beklenmedik bir şekilde hiper-agresif hamsterler yaratması bilim insanlarını şoke etti.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan araştırma, memelilerin sosyal davranışlarının arkasındaki biyoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için ortaya çıktı.

Bilim insanları, hamsterlar üzerinde hücrelerdeki genleri açıp kapatmayı mümkün kılan CRISPR-Cas9 teknolojisini kullandılar. Teknoloji, artan saldırganlıkla ilişkili bir hormon olan vazopressin reseptörünü devre dışı bıraktı.

Bilim insanları, bunu yapmanın hamsterların sosyal davranışlarını önemli ölçüde değiştireceğini ve onları daha barışçıl hale getireceğini tahmin ediyorlardı. Deney sonrasında hamsterların davranışları değişti ama beklenildiği gibi olmadı.

Araştırmanın baş yazarı H. Elliott Albers, “Vazopressin aktivitesini ortadan kaldırırsak, hem saldırganlığı hem de sosyal iletişimi azaltacağımızı umuyorduk. Ama tam tersi oldu” dedi.

Çalışma, reseptörü olmayan hamsterlerin, aynı cinsiyetten hamsterlere karşı, reseptörleri bozulmamış emsallerine kıyasla yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini söyledi.

Albers, “Bu bulgular, bilim insanlarının bu sistemi bizim düşündüğümüz kadar iyi anlamadıklarını gösteriyor” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Genetiğiyle oynanmış hamsterlar geliştirmek kolay değildi. Vazopressinin sosyal davranıştaki rolünün daha iyi anlaşılmasının, otizme kadar değişen pek çok sorunun tedavisinde yeni stratejileri belirlemek için yardımcı olabilir.”