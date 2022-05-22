  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

Bilim insanları şaştı kaldı: Hamsterlar, gen düzenleme sonrası agresifleştiler

»
Bir gen düzenleme deneyinin beklenmedik bir şekilde hiper-agresif hamsterler yaratması bilim insanlarını şoke etti.
Bilim insanları şaştı kaldı: Hamsterlar, gen düzenleme sonrası agresifleştiler

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan araştırma, memelilerin sosyal davranışlarının arkasındaki biyoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için ortaya çıktı.

Bilim insanları, hamsterlar üzerinde hücrelerdeki genleri açıp kapatmayı mümkün kılan CRISPR-Cas9 teknolojisini kullandılar. Teknoloji, artan saldırganlıkla ilişkili bir hormon olan vazopressin reseptörünü devre dışı bıraktı.

Bilim insanları, bunu yapmanın hamsterların sosyal davranışlarını önemli ölçüde değiştireceğini ve onları daha barışçıl hale getireceğini tahmin ediyorlardı. Deney sonrasında hamsterların davranışları değişti ama beklenildiği gibi olmadı.

Araştırmanın baş yazarı H. Elliott Albers, “Vazopressin aktivitesini ortadan kaldırırsak, hem saldırganlığı hem de sosyal iletişimi azaltacağımızı umuyorduk. Ama tam tersi oldu” dedi.

Çalışma, reseptörü olmayan hamsterlerin, aynı cinsiyetten hamsterlere karşı, reseptörleri bozulmamış emsallerine kıyasla yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini söyledi.

Albers, “Bu bulgular, bilim insanlarının bu sistemi bizim düşündüğümüz kadar iyi anlamadıklarını gösteriyor” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Genetiğiyle oynanmış hamsterlar geliştirmek kolay değildi. Vazopressinin sosyal davranıştaki rolünün daha iyi anlaşılmasının, otizme kadar değişen pek çok sorunun tedavisinde yeni stratejileri belirlemek için yardımcı olabilir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de bir ilk: Pentagon UFO’larla ilgili ifade verecek17 Mayıs 2022 Salı 21:57
  • PlayStation Plus, bulut sistemiyle yenileniyor: Oyun listesi açıklandı17 Mayıs 2022 Salı 12:35
  • Üç teknoloji devi şifreleri kaldırmak istiyor: ‘Dönüşüme’ hazır mısınız?16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:59
  • Süper Kanlı Ay Tutulması: Ay neden geçici olarak koyu kırmızı renk aldı?16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:25
  • GATES: "Bu gülmek zorunda olduğum bir şey, ama bu insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa o zaman trajik”15 Mayıs 2022 Pazar 20:29
  • Dünyanın en büyük güneş enerji otoparkı açılıyor15 Mayıs 2022 Pazar 11:29
  • Metaverse’in isim babası ilk NFT’sini aldı15 Mayıs 2022 Pazar 10:49
  • Çin’de trilobit fosili bulundu14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:00
  • Google dijital dünyada cilt tonu sayısını altıdan 10’a çıkardı14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:03
  • Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti