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Bilim insanları şaştı: Taş devrinden kalma aletleri maymunlar yapmış

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Brezilya'da bulunan taş devrinden kalma aletlerin insanlar tarafından değil, maymunlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Bilim insanları şaştı: Taş devrinden kalma aletleri maymunlar yapmış

Önemli bir arkeolojik alan olan Brezilya’daki Pedra Furada’da bulunan aletlerin 50.000 yıl önce insanlar tarafından üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni analizlere göre; bu aletleri, kapuçin maymunlarının yaptığı keşfedildi.

Arkeolog Agustín Agnolín ve Paleontolog Federico Angolín liderliğindeki araştırma ekibi, nesneleri bugün kapuçin maymunlarının kullandığı aletlerle karşılaştırdı ve ikisi arasında hiçbir fark olmadığını gördüler.

Mağarada bulunan aletler, insanların Amerika kıtasına 20.000 ila 50.000 yıl önce geldiklerine dair bir kanıttı; ancak son analiz bu kanıtın yanlış olduğunu gösterdi. İnsanların kıtaya ilk geliş zamanının, 13.000 ila 14.000 yıl önce olduğu düşünülüyor.

Bulunan örnekler, fındık açmak için kullanılan yuvarlaştırılmış kayalardan ve büyük yassı taşlardan oluşuyor.

Keşifle birlikte Brezilya’da tarih öncesi siteleri inşa edenlerin yerli halklar olmadığı, maymunların olduğu ileri sürülüyor.

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