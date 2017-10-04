Bilim insanları: ‘Seks yaşlandırıyor’

Brezilya'nın köklü federal üniversitelerinden olan Rio Grande do Sul bünyesinde olan araştırmacılar, fareler üzerinden yaptıkları incelemeler sonucunda seksin yaşların üzerindeki etkisini inceledi.

80 adet fare üzerinde yapılan deney sürecinde üreme yapan ve yapmayan fareler iki gruba ayrıldı. Deneyin sonucunda üreme eyleminde bulunan farelerin hücre yapılanmasında yaşlanmada rol oynayan oksidatif stresin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bilim dergisi Biogerontology’de yaptıkları deney hakkında çalışma yayımlayan araştırmacılar ortaya çıkan sonuçların seksin yaşlanma üzerinde bilinenin aksine kötü bir etkisi olduğunu belirtti.

‘HÜCRE VE ORGANLARIN YENİLENMESİ GECİKİYOR’

Yayımlanan çalışma içerisinde vücudun metabolizma yenilemesi için gereken enerjinin sınırlı bir miktarda olduğu belirtilirken; üreme için ayrılan enerji arttıkça vücudun metabolizma seviyesinin düştüğünü ve hücre ve organlara yönelik yenilenmenin daha yavaş olduğunu açıklandı. Vücudun metabolizmayı yenilemek gibi eylemler için sınırlı bir miktarda enerjiye sahip olduğunu belirten bilim insanları, üreme için harcanan enerji arttıkça, hücre ve organların yenilenmesi için daha az enerji ayrıldığını, bunun sonucunda da vücudun yaşlanmaya başladığını ileri sürdü.