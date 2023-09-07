Bilim insanları sperm ve yumurtasız insan embriyosu modeli geliştirdi

Bilim insanları, sperm, yumurta veya rahim kullanmadan erken dönem insan embriyosuna çok benzeyen bir varlık geliştirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Weizmann Enstitüsü ekibi, kök hücre kullanılarak geliştirilen ’embriyo modelinin’, 14 günlük gerçek bir embriyo örneğine benzediğini söylüyor.

Laboratuvarda hamilelik testini pozitif gösteren hormonları bile salgıladı. Embriyo modellerinin amacı, insan yaşamının erken dönemlerini anlamanın etik bir yolunu bulmak.

Spermin yumurtayı döllemesinden sonraki ilk haftalarda önemli değişiklikler meydana gelir. Şekilsiz bir hücreler yığını daha sonra ultrasonda tespit edilecek embriyo biçimini alır.

Düşüklerin ve doğum kusurlarının önemli bir kısmı bu kritik dönemde meydana geliyor. Ancak bu dönem tam olarak anlaşılabilmiş değil.

Weizmann Bilim Enstitüsü’nden Profesör Jacob Hanna, “Bu bir kara kutu ve klişe değil, bilgimiz çok sınırlı” diyor.

Nature dergisinde yayınlanan bu araştırma, İsrailli ekip tarafından erken embriyoda ortaya çıkan tüm önemli yapıları taklit eden ilk ‘tam’ embriyo modeli olarak tanımlanıyor.

Profesör Hanna, “Bu gerçekten de tam olarak 14 günlük insan embriyosunun görüntüsü” diyor ve daha önce yapılmadığını söylüyor.