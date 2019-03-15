Bilim İnsanları, Tüm Sesi Engelleyen Bir Materyal Üretti (Video)

Gürültü ve ses kirliliği pek çok insanı aşırı şekilde rahatsız ediyor. Özellikle günümüzün iş şartlarında kalabalık ofisler ve mekanlar için ses yalıtımı büyük bir sorun olabiliyor.

Boston Üniversitesi’nden bilim insanları, geçtiğimiz günlerde bir borunun ucuna kocaman bir hoparlör takıp sesi sonuna kadar açtılar. Peki ne duydular? Hiçbir şey. Zaten amaçları da bir şey duymamaktı.

PVC boruya yerleştirilen, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş bir halka, borunun içindeki sesin %94’ünü bastırmayı başardı. Bu noktada ses, insan kulağının duyamayacağı kadar zayıflamıştı.

Akustik metamateryal adı verilen bu halka, matematiksel olarak özel tasarlandı. Bu malzeme, belli frekanslardaki sesleri geldikleri yere geri yansıtacak şekilde üretildi. Genel akustik paneller daha farklı bir çalışma prensibine sahip ve onlar daha ziyade ses emilimi üzerinden çalışıyor. Bu sistemde ise hava ve ışık rahatça geçerken ses dalgaları geçemiyor.

Bu diskleri kullanarak şeffaf ama ses geçirmeyen duvarlar yapmak mümkün. Doğru akustiği sağlayacak şekilde bu malzeme ile kaplanan bir stadyumda ambiyans bir anda iki katına çıkabilir.

Araştırmacılar ayrıca bu malzeme sayesinde droneların sessiz hale gelebileceğini, hatta MRI cihazlarının bile hasta için sessiz hale gelebileceğini söylüyor. Araştırmacılardan Xin Zhang, basın açıklamasında “Artık her şeyin sesini bastırabilecek matematiksel bir nesne tasarımına sahibiz.” diyor.