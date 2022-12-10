Bilim insanları tuvaletlerdeki görünmez tehlikeye dikkat çekti

Yeni bir çalışma, sifon çekildiğinde görünmeyen küçük mikropların dışarı çıkarak dakikalarca havada kaldığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun bir sağlık tehlikesi olabileceğini söylüyor.

Tuvaletlerde hijyeni sağlamak son derece zorken şimdi yeni bir çalışma daha bu hijyen sorununa dikkat çekiyor. Çalışmada; tuvaletteki suyun, klozetin kapağı açıkken sifon çekildiğinde nasıl püskürdüğü ve potansiyel olarak ölümcül mikropların havaya nasıl yayıldığı gösteriliyor.

Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları, mikroskobik dışkı parçacıkları içeren görünmez bir bulutun sifonu çektikten sonra tuvaletten atıldığını ve dakikalarca havada kalabileceğini söylüyorlar. Parçacıklar çıplak gözle görülemediğinden araştırmacılar, parlak yeşil lazerler ve kameralar kullandılar.

Araştırmanın baş yazarı Profesör John Crimaldi şunları söyledi: “Göremediğiniz bir şeyse, yokmuş gibi davranmak kolaydır. Ama bu videoları bir kez gördüğünüzde, bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz. Çalışmamız halk sağlığı mesajlarında önemli bir rol oynayabilir.”

COVID DE TAŞIYABİLİRLER

Havada asılı kalan bu mikropların tehlikesiyle ilgili de SARS-CoV-2 olarak adlandırılan Covid-19’a neden olan virüsün insan atıklarında da tespit edildiğini hatırlattılar.

Prof Crimaldi şunları söyledi: “Tuvaletin amacı, klozetteki atıkları etkili bir şekilde çıkarmak, ancak aynı zamanda bunun tam tersini de yapar, yani içeriğin çoğunu yukarı doğru püskürtür.”

Araştırma ekibi küçük mikrop parçacıklarının havaya fırlamakla kalmayacağını, aynı zamanda burun kıllarından içeri girebileceğini ve insanların ciğerlerine ulaşabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar 60 yılı aşkın bir süredir tuvalet sifonu çekildiğinde küçük, görünmez parçacıkların havaya salındığını belirtiyordu.