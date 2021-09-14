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Bilim insanları: Üçüncü doz aşıya gerek yok

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Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir bilimsel makalede, mevcut aşıların ağır seyreden Covid-19 hastalığı üzerinde yeterince etkin olduğu ve halkın üçüncü doz koronavirüs aşısı ile aşılanmasına gerek olmadığı ifade edildi.
Bilim insanları: Üçüncü doz aşıya gerek yok

Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir bilimsel makalede, mevcut aşıların ağır seyreden Covid-19 hastalığı üzerinde yeterince etkin olduğu ve halkın üçüncü doz koronavirüs aşısı ile aşılanmasına gerek olmadığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi ile Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bilim insanlarının kaleme aldığı makalede ortada üçüncü doz aşının yaygın olarak yapılmasını gerektiren veriler olmadığı belirtildi. Makalede bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasına karşın "genel nüfusa takviye doz yapılmasının, pandeminin bu aşamasında uygun olmadığı" belirtildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, aşılanmış vatandaşlarda da Delta varyantı görülmesi üzerine üçüncü doz aşılamaya başlamaya hazırlanıyor. Fransa yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde üçüncü doz aşılamaya başladı. İsrail'de ise ikinci doz aşısının üzerinden beş ay geçmiş olan 12 yaş üstündeki isteyen herkes üçüncü doz aşıyı olabiliyor. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise aşıların milyonlarca insanın henüz ilk dozu olamadığı yoksul ülkelere aktarılmasını savunuyor.

"Veriler titiz bir biçimde analiz edilmeli"

The Lancet'te yayımlanan makalede, "Takviye ya da takviyenin zamanlaması konusunda alınacak kararlar, hastalığın kalıcı ve anlamlı bir biçimde kısıtlanabileceğine işaret eden, yeterince kontrol edilmiş klinik ve/veya epidemiyolojik verilerin titiz bir analizine dayanmak zorunda" denildi.

Karar için ağır seyreden ve takviye aşının önleyeceği varsayılan Covid-19 vakalarının sayısının dikkate alınarak bir risk-yarar değerlendirmesi yapılması gerektiği belirtildi. Makalede ayrıca üçüncü doz aşılamanın erken yapılması halinde riskli olabileceği kaydedildi.

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