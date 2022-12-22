  • BIST 5.447,23
  • Altın 1074.136
  • Dolar 18.6569
  • Euro 19.7764
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bilim insanları uyardı: 2025’te dünya çapında bir veri depolama krizi bekleniyor

»
Dünya, küresel bir veri depolama krizinin ortasında. Bilim insanları, 2025 için veri depolamada yüzde 300'lük bir artış yaşanacağı ve bunun için yeterli alan olmadığı konusunda uyarıyor.
Bilim insanları uyardı: 2025’te dünya çapında bir veri depolama krizi bekleniyor

Bilim insanları, 2025’te verilerde yüzde 300 bir artış yaşanacağı ve ‘bulut’ta bu miktar için yeterli alan olmadığı konusunda uyarırken veri depolama için çalışmaları hızlandırdılar.

Şu anda dünya elektriğinin yıllık yüzde 1,5’ini kullanan veri depolama için Aston Üniversitesi’ndeki bilim insanları çalışmalara başladı. Araştırmacılar, daha fazla sunucuya ihtiyaç olmadan veri depolama krizini çözmeye çalışıyor.

Bu sorunun üstesinden gelmek için ekip, insan saçı genişliğinden yaklaşık 10 bin kat daha küçük, genişliği beş nanometreden daha az olan kanallara sahip yüzeyler sağlamak için yeni bir teknoloji geliştiriyor. Projeye liderlik eden Dr Matt Derry yaptığı açıklamada, “Veri depolama teknolojilerini geliştirmeden yeni veri merkezleri inşa etmek pratik bir çözüm değil. Giderek artan bir şekilde sözde bir veri depolama krizi riskiyle karşı karşıya kalıyoruz ve modern dünyanın taleplerine ayak uydurmak için gelişmiş veri depolama çözümleri zorunlu.”

2019 VE 2020 ARASINDA HIZLA ARTTI

International Data Corporation’ın (IDC) bir raporuna göre, dijital depolama kapasitesinin bir ölçüsü olan tahmini zettabaytların (ZB) 2019’da sadece 45ZB olduğunu, ancak 2025’te bunun 175ZB’ye çıkacağını gösteriyor. Bir zettabayt da bir trilyon gigabayta eşittir.

IDC raporda, “Global Datasphere’in tamamı DVD’lerde depolanabilseydi, o zaman 23 kez Ay’a götürebilecek veya Dünya’nın çevresini 222 kez döndürebilecek bir tek katmanlı Blu-ray disk yığını olurdu” diyerek durumu özetliyor.

2010’da IDC, dünya çapında yalnızca 2ZB verinin oluşturulduğunu ve çoğaltıldığını gösterdi, ancak bu, Apple’ın ilk iPhone’unu piyasaya sürmesinden yalnızca üç yıl ve Samsung’un piyasaya çıkmasından yalnızca bir yıl sonraydı.

Bu iki cihaz muhtemelen bugün gördüğümüz veri büyüme hızını başlattı. Veriler, 2019 ile 2020 arasında 41ZB’den 64,2ZB’ye inanılmaz bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Ayrıca insanlar ofislerin kapanmasına neden olan pandemi koşullarında evden çalışmak zorunda kaldılar ve yine veri yığınları oluşmaya başladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği ve Amazon anlaştı20 Aralık 2022 Salı 20:58
  • Snoop Dogg, Musk'ı tiye aldı, Twitter yönetimine talip oldu20 Aralık 2022 Salı 20:06
  • Twitter’da “istifa anketi”nden sonra Elon Musk’tan ilk açıklama geldi20 Aralık 2022 Salı 12:59
  • Ekrem İmamoğlu Google aramalarında ‘eski’ belediye başkanı olarak gösterildi20 Aralık 2022 Salı 11:59
  • Elon Musk'ın "Twitter CEO'luğundan ayrılmalı mıyım?" anketi sonuçlandı19 Aralık 2022 Pazartesi 15:44
  • Elon Musk'tan istifa anketi19 Aralık 2022 Pazartesi 13:27
  • Elon Musk, Twitter’ın finansmanı için yeni kaynak arıyor18 Aralık 2022 Pazar 15:09
  • FBI’ın Twitter skandalı! Tek tek ifşa ettiler18 Aralık 2022 Pazar 00:29
  • Twitter, Gazetecilerin Askıya Alınan Hesaplarını Geri Açtı17 Aralık 2022 Cumartesi 22:58
  • NASA'nın iklim uydusu yola çıkıyor16 Aralık 2022 Cuma 23:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti