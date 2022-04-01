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Bilim insanları uyardı: Hafif geçirilse bile Covid beyne zarar verebiliyor

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Yeni bir çalışma, hafif bir Covid durumunun bile kalıcı beyin hasarına neden olabileceğini ortaya çıkardı. Bilim insanları, virüsün merkezi sinir sistemini nasıl etkilediğini araştırdı.
Bilim insanları uyardı: Hafif geçirilse bile Covid beyne zarar verebiliyor

Pandeminin biteceği tarihle ilgili açıklamalar gelirken bilim insanları da virüsle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Tulane Üniversitesi’ndeki bir ekip virüsle ilgili yaptıkları yeni bir araştırmada beyne giden kan akışının veya oksijenin azalmasıyla bağlantılı ciddi beyin şişmesi ve yaralanması yaşanabildiğini ortaya çıkardılar.

Tulane Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nde baş araştırmacı ve mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olan Tracy Fischer, yıllardır beyin üzerine çalışıyor. Fischer, 2020 baharında da Covid bulaşmış birkaç primatın beyin dokusuna bakmaya başladı.

Ekip, araştırmada Covid’in belirtisi olarak nörolojik komplikasyonları mercek altına aldı.

HER BEŞ HASTADAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Profesör James Goodwin de aynı konuda uyarılarda bulunuyor: “Bu yılın başlarında her beş Covid hastasından birinin serebral vasküler (beyni besleyen damarlarda tıkanma sonucunda oluşan nöronal hasar) olaylardan muzdarip olabileceğini anlatmıştık. Bunun nedeni, enfeksiyonların bağışıklık sistemimizi aşırı hıza sokması ve büyük viral yükü olan bazı insanlarda kontrolsüz bir tepkiye neden olabilmesi.”

Esas olarak akciğerleri etkileyen virüs; kalp, karaciğer ve böbrekler gibi diğer organları da düşük oksijen, iltihaplanma ve kan pıhtılaşması nedeniyle zarar verebiliyor. Şimdi yeni araştırma, beynin de virüsten ciddi şekilde etkilenebileceğini ileri sürüyor.

Prof Goodwin, sağlık görevlilerinin artık Covid’in, organı çevreleyen sıkıca kapatılmış kan damarları yoluyla beyne girdiğini bildiğini söyledi: “Virüsteki sivri uçlar alıcıları yakalar, içlerinde çoğalır ve sonra beyne doğru ilerler.”

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