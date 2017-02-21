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Bilim insanları uyardı: Milyonlarca kişinin hayatına mal olabilir

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Bilim insanları uyardı: Milyonlarca kişinin hayatına mal olabilir
NASA'nın önderlik ettiği Güneş Sistemi'nin keşfi kuşkusuz insanoğlunun şu ana kadar yürüttüğü en büyük proje. Ancak pek çok gizemi çözen bu keşif çalışmaları milyonlarca kişinin hayatına mal olabilir.

Bilimkurgu filmlerinin en popüler konularından biri olan dünya dışı yaşam formları ile karşılaşmak bilim dünyasının en büyük hedeflerinden biri.

Bu kapsamda pek çok keşif görevine imza atan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) öncelikli hedefi zeki bir yaşam formu keşfetmekten ziyade mikro düzeyde canlılar keşfedebilmek.

Ancak bu keşiflerin insanoğlunun kaderini etkileyebileceğini belirtenlerin sayısı da az değil.

Seti Institute'ta çalışmalar yapan Dr John Rummel'a göre, olası bir terslik insanoğlunu oldukça olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

American Association for the Advancement of Science'ın Boston'da düzenlenen yıllık olağan toplatısında konu ile ilgili bir konuşma yapan Dr John Rummel, uzaydaki mikropların Dünya'ya ulaşmaması için son derece dikkatli davranılması gerektiğinin altını çiziyor.

Zira olası bir terslikte insanoğlunun bağışıklık sahibi olmadığı bu virüsler biz ona karşı bir aşı geliştirene kadar milyonlarca kişinin hayatına mal olabilir.

Söz konusu mikropların tahmin ettiğimizden daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğinin altını çizen bilim insanları özellikle yüzeyinin altında okyanuslara ev sahipliği yapan Europa'ya yapılacak keşif görevlerinde son derece dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Söz konusu virüslerin insanoğlunun neslinin tükenmesine neden olabileceğini iddia edenlerin sayısı da az değil.

Bu senaryoyu anlamamıza yardımcı olacak en iyi örnek kuşkusuz bir dönem milyonlarca insanın hayatına mal olan İspanyol gribi.

1918-1920 yılları arasında etkili olan İspanyol gribi 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne neden olmuştu.

İlk kez 11 Mart 1918'de ABD'nin New Mexico eyaletinde tespit edilen virüs, 1918 Eylül-Kasım aylarında zirve noktasına ulaşmış ve Türkiye dahil tüm dünya ülkelerini etkilemişti.

Bu süreçte dünya nüfususun yüzde 5'i hayatını kaybetmişti.

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