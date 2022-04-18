Bilim insanları uyardı: NASA’nın mesajı “uzaylı istilasına” yol açabilir

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planının bir “uzaylı istilasına” yol açabileceği uyarısında bulundu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Dünya ve insanlıkla ilgili bilgilerin uzaya sinyal olarak gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti. Dünya dışı uygarlıkların yaşayabileceği düşünülen Samanyolu'na gönderilecek “Galaksinin Feneri” isimli mesaj, Güney sistemi, Dünya'nın yüzeyi ve insanlıkla ilgili güncellenmiş bilgileri içerecek. Ayrıca sinyalin sonunda “uzaydaki diğer medeniyetlere bir davetin de yer alması” planlanıyor.

1974'te de Puerto Rico'daki radyo teleskobu üzerinden uzaya çeşitli bilgileri içeren bir sinyal gönderilmişti. Ancak son plan bazı itirazlara yol açtı.

“ÇOK DAHA GELİŞMİŞ DÜŞMAN BİR MEDENİYETİN ELİNE GEÇEBİLİR”

Oxford Üniversitesi'ne bağlı İnsanlığın Geleceği Enstisüsü'nden araştırmacı Anders Sandberg, bu sinyalin büyük risk yaratabileceği uyarısında bulundu. Daily Telegraph gazetesine konuşan Sandberg, bu mesajın “uzaydaki düşman bir medeniyete” ulaşma ihtimalinin ciddi biçimde düşünülmesi gerektiğini söyledi. Sandberg, Dünya'dakinden çok daha gelişmiş bir medeniyetin bu sinyali “Keşke buraya gelseniz” şeklinde algılayabileceğini ifade etti.

Oxford'dan bir diğer üst düzey araştırmacı Toby Ord da, daha önce kaleme aldığı bir makalede uzaydan gelebilecek risklere ve insanlığı yok edebilecek tehditlere dikkat çekmişti. Dr. Ord'a göre, uzayda barışçıl olduğu kadar insanlığa düşman medeniyetlerin de bulunabileceğini akılda tutmak gerekiyor. “Bu konuda çok az bilgi var ve bilimsel açıdan bir fikir birliği de yok” diyen Ord, “Bu nedenle iletişim kurmak için aktif adımlar atmak bana iyi bir fikir gibi gelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.