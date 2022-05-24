  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Bilim insanları uyardı: Tuvalet alışkanlığı kansere neden olabilir

» »
İngiltere'de uzmanlar, tuvalete yanlış şekilde oturmanın kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları uyardı: Tuvalet alışkanlığı kansere neden olabilir

İngiltere’de sağlık yayınları ve araştırmaları yapan, AB tarafından da desteklenen Dr. Fox Online Pharmacy’den doktor Deborah Lee, tuvalet düzeni ve kanser bağlantısı arasında bir bağlantı olduğunu son yaptıkları araştırmalar ile doğrulandığını duyurdu.

İngiliz uzmanlar, tuvalete yanlış şekilde oturmanın kanser riskini artırabildiğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalarda, özellikle son dönemde bağırsak kanserinin Batı ülkelerinde giderek daha yaygın hale geldiği vurgulanırken, farklı risk faktörleri bulunduğuna dikkat çekildi. Özellikle konu bağırsak kanseri olduğunda, fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilonun hastalığın iki ana nedeni olduğu vurgulandı.

‘OTURMAK ÇÖMELMEKTEN DAHA ÇOK KABIZLIĞA NEDEN OLDUĞU İÇİN…’

Fox Online Pharmacy’den Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Dahası, bağırsak kanseri vakalarının yüzde 63’ü şaşırtıcı bir şekilde Batı ülkelerinde yoğunlaştığı belirtildi. Doktor Lee, “Bir teori, Batılıların bağırsaklarını boşaltmak için tuvalete oturdukları, oysa gelişmekte olan ülkelerde sadece çömelmenin çok daha yaygın olduğu olabilir” dedi.

Dr Lee, “Oturmak, çömelmekten daha fazla kabızlığa neden olur.” ifadelerinde bulundu.

İngiliz uzman, çömelmenin tuvalet yapmak için doğru pozisyon olduğunu belirtirken, “Birincisi, yerçekiminin işin çoğunu yapmasına izin veriyor. Çömeldiğinizde, gövdenin doğal ağırlığı kaseye sıkışır, bu da daha az ıkınmaya ihtiyaç olduğu anlamına gelir.” dedi.

Çömelme, ileoçekal valfin (ince bağırsak ile kalın bağırsak arasındaki valf) doğal olarak kendini kapatmasına izin verirken, oturmak düzgün kapanmasını engeller ve dışkıyı başarılı bir şekilde geçirmek için gerekli iç bağırsak basıncını elde etmeyi zorlaştırır.

Doktor Lee, kasık kemiğine bağlı kas kemiği olan puborektalisin bu nedenle çömelme sırasında daha iyi gevşeyebildiğini açıkladı. Bu durumun, kanser hastalığı ile bağlantısı olabileceğinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 soruda maymun çiçeği: Neden şimdi? Salgın ihtimali var mı?24 Mayıs 2022 Salı 12:19
  • AB'de 8 ülkedede 85 matmun çiçeği vakası24 Mayıs 2022 Salı 11:45
  • Kordon kanıyla hangi hastalıklar tedavi ediliyor?24 Mayıs 2022 Salı 11:10
  • ilk kez bir insana uygulandı24 Mayıs 2022 Salı 10:10
  • Diş ağrısına iyi geliyor24 Mayıs 2022 Salı 08:53
  • Maymun çiçeği (Monkeypox) salgını ile ilgili bilinmesi gereken 12 detay23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:36
  • DSÖ’den maymun çiçeği virüsü için mutasyon açıklaması23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16
  • DSÖ'den kritik uyarı23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:33
  • Sağlık Bakanlığı: " Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği virüsü tespit edilmemiştir" 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:59
  • Ailede meme kanseri öyküsü prostat kanseri riskini artırıyor 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti