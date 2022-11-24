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Bilim insanları uykusuzluğun sırrını çözdü

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Yapılan bir araştırma, uykusuzluk çeken kişilerin spor yapması gerektiğini ortaya koydu.
Bilim insanları uykusuzluğun sırrını çözdü

Norveç’teki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, 30.000’den fazla orta yaşlı yetişkin üzerinde yaptıkları araştırmada, kalp atışlarını düzenli olarak hızlandıran aktivitelerin uyumaya yardımcı olacak haplara ihtiyaç duyma olasılığını düşürdüğünü buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar, fiziksel sağlığın uyku hapı kullanma olasılığını etkileyip etkilemediğini öğrenmek istedi.

Ortalama olarak 52 yaşındaki 34.357 kişinin kalp atış hızını, bel çevresini ve kendileri tarafından bildirilen fiziksel aktivite düzeylerini ölçen ulusal bir sağlık çalışmasından elde edilen verileri kullandılar.

FİZİKSEL DURUMU İYİ OLANLAR UYKU HAPI ARAMADI

Mayo Clinic Proceedings’de yayınlanan çalışmanın sonuçları, 14 yıllık çalışma sırasında 5.800 gönüllünün uyku ilacı aradığını gösteriyor.

Bu, katılımcıların uyku sorunlarının yaklaşık yüzde 17’sinin bir doktorun uyku hapı yazmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu anlamına geliyor.

Ancak fiziksel olarak en iyi durumda olan ve en çok egzersiz yapan katılımcılar bu reçeteli uyku ilaçlarını daha az kullandı.

65 yaş üstü aktif erkeklerin uyku hapı arama olasılığı en düşüktü ve bu da egzersizden en çok faydayı sağladıklarını gösteriyor.

Bulgular, en zinde erkeklerin rahatsız edici uyku sorunları için ilaca ihtiyaç duyma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, uyku hapı alımı, en formda olan kadınlar arasında yüzde 12 çıktı. Ancak araştırmacılar, bunun kadınların uyurken egzersizin faydasını görmeyecekleri anlamına gelmediğinde ısrar ediyorlar.

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